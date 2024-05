Remate conjunto de los Haras Don Florentino y La Valkiria

Se ha generado mucha expectativa en el mundo turf argentino por el tradicional Gran Remate de Otoño que desarrollarán en forma conjunta los reconocidos haras del interior Don Florentino (Córdoba) y La Valkiria (Santa Fe), por la calidad de los productos que saldrán a la venta. El mismo tendrá lugar el próximo sábado 1º de junio, que será en forma presencial, en las instalaciones del Don Florentino en La Francia, Córdoba.

En diálogo con Alfredo “Fredy” Farioli, criador del Haras “La Valkiria”, informó: “En el ring de ventas subirán hijos de los notables padrillos Qué Vida Buena y Mask (ayer en La Plata ganó un hijo suyo Viejos Tiempos Mask), como así también de Touareg, Got Talent y Perro Callejero”.

Luego, agregó: “Habrá facilidades para

los compradores ya que las condiciones de ventas serán en diez cuotas fijas en pesos y las pre-ofertas, con importantes descuentos, ya comenzaron ayer mediante la web de Grimaldi Remates Ferias. Por último también se pondrán a disposición del público yeguas madres preñadas”.

Por parte del Haras La Valkiria serán subastados los potrillos El Sparring (Mask y Corazón de Reina) y Old Is The Wind (Got Talent y Old Culla) y las potrancas Super Tóxica (Mask y Cazanubes) y Kingala (Mask y Kilda).