Rescató un punto: Gimnasia igualó con River en el Bosque

Rescató un punto. En el Bosque, Gimnasia empató 1-1 con River en un flojo encuentro por los dirigidos por Messera y Martini. Matías Suárez y el Pulga Rodríguez, marcaron los goles del encuentro. De esta forma, el Lobo cerró una semana sin triunfos y sigue sin encontrar un buen nivel futbolístico.



Un comienzo arrollador de River, que salió a buscar el encuentro con intensidad. Así, a los 3 minutos abrió el marcador: tras un pase milimétrico de de la Cruz y con una defensa Tripera a destiempo y en línea, Suárez controló en completa soledad y puso el 1-0 acariciando la pelota.

El Millonario siguió buscando, pero el Lobo reaccionó: tras un buen centro de Gerometta, apareció el Pulga Rodríguez para poner el 1-1 a los 06', con un excelente cabezazo que dejó sin respuestas a Armani. Con la igualdad, el encuentro fue intenso y parejo, con River apostando al protagonismo con la movilidad de de la Cruz y Suárez, mientras que Gimnasia buscó por las bandas con el desequilibrio de Carbonero y la presencia de área del Pulga.



Si bien no hubo demasiadas situaciones claras, hubo buen ritmo en el encuentro. Una de las más claras fue del Millonario, con un cabezazo que rozó el travesaño de Martínez tras un córner. Después llegaría la polémica: a los 32', Carbonero cayó dentro del área luego de un agarrón de Díaz. Pese al enojo del Lobo, Dóvalo no cobró nada y el juego continuó. Más allá de la caída del colombiano y de un leve agarrón, no pasó nada en la jugada. En el cierre, el Millonario tuvo un tiro libre claro del uruguayo de la Cruz.

En el complemento salió mejor River, quien volvió a tener intensidad y protagonismo, con de la Cruz y Suárez. Primero intento Zuculini, para generar la buena respuesta de Rey. Después Simón pateó desviado y el mismo Suárez, pifió un increíble mano a mano. El Lobo estuvo incómodo y le costó generar peligro, ya que no encontró salida ni tampoco el desequilibrio de Carbonero y Eric Ramírez. Para colmo, por un golpe recibido en el primer tiempo, Rey tuvo que abandonar la cancha por estar mareado.

Más allá de los cambios de la dupla, con el ingreso de Alemán y la salida de un fundido Pulga Rodríguez, los últimos 20 minutos fueron de aguante para Gimnasia. River lo buscó y lo ahogó por momentos, generando una buena chance del ex Lobo, Paradela, quien remató cerca del palo izquierdo de Durso.

Después el Millonario se desvaneció y el Lobo se animó, con empuje. En el cierre casi lo gana con una guapeada de Alemán, quien quedó mano a mano pero no llegó a definir con comodidad ante el buen cierre de Díaz. De esta forma, Gimnasia rescató un punto que suma, pese a seguir con la materia pendiente en cuánto al juego. Si bien enfrentó a uno de los mejores del país, es preocupante lo poco que genera el Tripero, que buscará que este punto sea de partida...

Formaciones

Gimnasia (1): Rodrigo Rey; Francisco Gerometta, Leonardo Morales, Germán Guiffrey, Matías Melluso; Harrinson Mancilla y Matías Miranda; Eric Ramírez, Luis Miguel Rodríguez y Johan Carbonero; Rodrigo Holgado. DT: Leandro Martini y Mariano Messera.

River (1): Franco Armani; Alex Vigo, Paulo Díaz, David Martínez y Milton Casco; Bruno Zuculini, Enzo Pérez y Nicolás De la Cruz; Julián Alvarez; Matías Suárez y Braian Romero. DT: Marcelo Gallardo.

Goles: 03' Matías Suárez (Riv), 06' Pulga Rodríguez (Gim)



Árbitro: Pablo Dóvalo.

Cancha: Gimnasia