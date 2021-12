Reunión clave en Boca: renovación de Battaglia, refuerzos y más

La continuidad de Sebastián Battaglia en Boca no está en duda: el DT seguirá en su cargo en el 2022. Pero todavía no tiene contrato y por eso se reunirán con Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol del club para delinear los objetivos y el plantel de cara al año próximo. En el encuentro, que se iba a dar ayer por la noche, o más tardar hoy por la mañana en el predio que el Xeneize tiene en Ezeiza, no solamente le ofrecerán la extensión de su vínculo, algo que ya estaba descontado tras la obtención de la Copa Argentina, que garantizó además el ingreso a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores de América, además se empezará a delinear el futuro plantel y se trazarán los objetivos para el año próximo.

Es un hecho que la gran meta será el máximo torneo continental, pero Boca tendrá mucha competencia con la Copa Liga Profesional, Copa Argentina, Liga Profesional y Supercopa Argentina. Por eso será clave el mercado de pases, donde esperan abrochar la llegada de al menos seis jugadores.

Buscan incorporar un delantero central, uno por afuera, un enganche para suplir la salida de Edwin Cardona, un volante por la derecha, un marcador central y además tratarán de sumar un arquero con proyección. El nombre que suena más fuerte en Boca es el de Ángel Romero. Las negociaciones no son sencillas por lo económico. Más aún, sabiendo que la institución azul y oro no paga con dólar al valor del billete, salvo algunas excepciones.

Turquía y Estados Unidos son destinos que compiten con Boca por Ángel, con un poderío económico mucho más importante. Mientras que de Catar y España preguntaron por Oscar. Por ese lado están las ofertas económicas más satisfactorias y las propuestas que se ajustan a sus pretensiones personales y deportivas.

Los amistosos de Boca en la pretemporada

El Xeneize ya tiene confirmado que participará de un hexagonal en San Juan junto a San Lorenzo, San Pablo, Colo Colo, Universidad de Chile y un equipo más a confirmar. Sus tres compromisos los disputará el 17, 20 y 23 de enero.

Los jugadores regresarán al trabajo entre el 3 y el 5 del próximo mes para realizar la pretemporada en el predio que el club tiene en Ezeiza. El alojamiento será en un hotel de la zona y hasta el momento no se decidió si permanecerán en la provincia cuyana o si viajarán solo para los encuentros.