Ávalos: “Me llamaron para jugar en Boca”

Con la victoria ante Barcelona por penales terminó para Boca un 2021 movido. Sin embargo, fuera de la cancha, ya arrancó el 2022, el armado del plantel y los refuerzos para ir en busca de la séptima Libertadores. Y en ese sentido, ya hay un jugador que blanqueó el interés del Xeneize por él. Se trata de Gabriel Ávalos, el delantero paraguayo de Argentinos, a quien se le vence el contrato ahora en diciembre con el club de La Paternal. Todo indica que, así, quedó a un paso de ser la primera incorporación.

“He tenido una conversación con Boca, pero fueron algo dispersas. La charla fue hace una semana y me manifestaron el interés, me preguntaron si me gustaría jugar en Boca. Pero todavía no hay nada concreto”, comentó el delantero en declaraciones a F12, por ESPN, que además contó que el que lo llamó fue un integrante del Consejo de Fútbol.

En esa confesión, el delantero paraguayo comentó también cuál fue su respuesta ante la propuesta informal: “Yo les contesté que obviamente a uno le gustaría estar en un grande como Boca”, dijo primero. Además, amplió cuál es su objetivo para el 2022. “El sueño de uno siempre es ser considerado por equipos importantes, como lo es Boca a nivel mundial y bueno, eso te da una satisfacción muy grande. Veremos qué se da después de las vacaciones”, agregó.

Por lo pronto, hay deseo explícito de ambas partes. Y es una modalidad de esta conducción Xeneize contratar jugadores que se quedan con el pase en su poder: así llegaron Pulpo González, Javi García y Marcos Rojo, por mencionar algunos.