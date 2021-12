Cambaceres: Da Ponte y la dirigencia trabajan en el armado del plantel

Defensores de Cambaceres tuvo una gran temporada con un plantel superior que fue protagonista y animador de la Primera D. Si bien quedó ese sabor amargo por no llegar a la final del Reducido, los jugadores y cuerpo técnico saben que hicieron un buen trabajo. Es por eso que Carlos Da Ponte comenzó a trabajar en el armado del plantel para la próxima temporada con una idea clara: mantener la columna vertebral del equipo.

Jorge Rosas Quintero, Esteban Coronel, Sebastián Ferrario y Elías Torancio, todos mayores de 23, son los jugadores en los que el cuerpo técnico buscará consolidar nuevamente la base del plantel. El entrenador sabe que si estos jugadores se quedan, los refuerzos que lleguen serán todos menores de 23. El cupo, sumando algún jugador más del club, estará cubierto, y otros integrantes del plantel, mayores del límite de la categoría, deberán buscar nuevos horizontes.

Uno de los futbolistas históricos que dejará la institución es Sebastián Ybares. En sus redes sociales, el delantero señaló: “Se terminó esta etapa en Cambaceres. Quiero agradecer a los dirigentes y la gente que hizo posible mi llegada al club. Lamentablemente no pudimos conseguir el objetivo propuesto por el cual llegué. Hicimos dos excelentes campeonatos en los cuales por varios motivos no pudimos conseguir campeonar en ninguno, pero sí logramos la clasificación a la Copa Argentina. Quedamos en la historia del club con 20 partidos invictos, primeros en la general y sin embargo no alcanzó para el ascenso”.

Por último, Ybares se refirió a sus actuaciones y le dejó un mensaje a la hinchada: “Me voy con la espina de quizás haber aportado más. Sé que no estuve en mi mejor nivel, por eso me voy con este sabor agridulce. También agradecer a la hinchada gigante que tiene este club por el trato que nos dieron y por el apoyo constante durante el campeonato”.