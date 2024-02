Riquelme salió a bancar a Pol Fernández y Fabra

Juan Román Riquelme habló luego de la victoria por 2–0 de Boca sobre Central Córdoba de Santiago del Estero, en el marco de la quinta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional 2024, en La Bombonera, y dejó su opinión sobre la rápida adaptación de los refuerzos, los momentos de Pol Fernández, Frank Fabra y Edinson Cavani como también de la salida de Valentín Barco.

Román se adentró sobre los motivos por los cuales Fernández recibe tantos cuestionamientos y nuevamente volvió a resaltar su importancia táctica como en la pasada Copa Libertadores. “Del único trabajo del que se opina es el nuestro, está clarísimo. Yo respeto a todo el mundo, al hincha lo quiero, lo adoro, es parte de mi vida pero tenemos todos claro que de lo único que opinamos es de fútbol. Yo si llevo el auto al taller no le digo al que lo tiene que arreglar cómo lo tiene que hacer”.

Sobre el lateral colombiano, dijo: “Lleva 9 años en el club, sabe muy bien que lo queremos mucho y si se ponen a pensar, empezó a ser titular cuando llegamos nosotros al club. Antes no jugaba, jugó poco, terminó haciéndolo (Lucas) Olaza. No era titular como fue con nosotros”, comenzó en alusión a que durante 2019 con Gustavo Alfaro el titular fue Emanuel Más. Y por último, sobre Valentín Barco, contestó: “Si él tomó esa decisión, él se tiene que hacer cargo de la decisión que tomó, a mí no me molesta. Lo único si cuando quieren confundir las cosas”.