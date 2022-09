River no pudo darlo vuelta y Banfield ganó después de 12 años en el Monumental

River continúa peleando por el torneo en la fecha 19 del certamen. Los primeros 10 minutos fueron controlados por el Millonario, que cortó las jugadas de Banfield y le dio poco respiro al Taladro.

Apretado por un River preparado, Banfield encontró algunos lugar para llegar al arco de los locales. A los 25 minutos del primer tiempo fue Alejandro Cabrera quien abrió el marcador para el Taladro, gran gol de bolea.

El ataque del Millonario es efectivo llegando al arco de Banfield, pero la defensa de los visitantes no dejaron pasar una. Sobre el final del primer tiempo, River tuvo buenas oportunidades que no concretaron.

Con mayor dominio de la pelota, mejor llegada al arco contrario y más saques de esquina, River se fue al descanso un gol abajo de Banfield. Alejandro Cabrera y Nicolás de la Cruz los únicos amonestados con tarjeta amarilla.

Los mismos 11 de cada equipo volvieron al segundo tiempo.

Una falta de Julián Palacios le dio un tiro libre a River cerca del área, pero la situación fue controlada por la defensa de Banfield. Poco despues Lucas Beltrán dejó la cancha e ingresó Miguel Borja. Con su primera oportunidad, el delantero puso en peligro al arco del Taladro.

River volvió mejor del entre tiempo y el ingreso de Borja terminó de consolidar su juego. Los primeros 20 minutos de la segunda mitad se jugaron del lado de Banfield. Esta intencidad llevó al cambio de Juan Manuel Crux por Nicolás Domingo.

Pablo Solari se retiró y dio su lugar a Matías Suárez. Ya con un equipo más consolidado, River consiguió lo que tanto buscó todo el partido. Su buen juego se consolidó en gol de Borja, un poco de cabeza otro poco con el hombro, a los 25 del segundo tiempo.

En su mejor momento, el Millonario se descuidó y fue Julián Palacios quien le dio la ventaja a Banfield marcando el 2 a 1 rematando desde un lateral al centro a los 27. Tras el gol, tanto Palacios como Quirós y Urzi salieron y entraron Álvarez, Cuero y Gissi.

Nicolás de la Cruz dejó la cancha y entró Barco. Los locales continuaron con la tarea de no dar respiro a Banfield pero no lograron dar con el resultado buscado. El árbitro dio 6 minutos más. Dos minutos antes del final, Suárez tuvo una buena oportunidad que no concretó en gol.

El Taladro ganó en el Monumental después de 12 años, en este torneo también ganó en La Bombonera. River sumó otra derrota más luego de la del Superclásico.

Formaciones:

River: Franco Armani, Marcelo Herrera, Emanuel Mammana, Paulo Días Elías Gómez; Bruno Zuculini, Santiago Simón, Agustín Palavecino, Nicolás de la Cruz; Pablo Solari, Lucas Beltrán.

Banfield: Facundo Cambases; Emanuel Coronel, Alejandro Maciel, Aarón Quirós, Luis Mago; Julián Palacios, Alejandro Cabrera, Lautaro Ríos, Agustín Urzi; Ramiro Enrique, Juan Manuel Cruz.

Árbitro: Nicolas Ramirez

Estadio: Monumental