River se despidió de Juanfer

“Acá tienen un hincha para toda la vida”, la dura y conmovedora frase con la que el volante Juan Fernando Quintero se despidió de River en sus redes sociales. Tal y como había adelantado El Clásico en ediciones anteriores, el final de su segundo ciclo en el millonario estaba al caer.

Luego de una larga novela, que tuvo idas y vueltas en torno a la continuidad del ídolo colombiano del Millonario, fue el propio volante quien ayer anunció mediante su cuenta de Instagram que no seguirá vistiendo la casaca blanca con la banda roja. Por problemas con el giro de divisas, River no pudo cumplir con las pretensiones económicas del jugador de 29 años y el futuro del ex-Porto será lejos de Núñez.

Ahora, a partir del 2023, Juanfer Quintero quedará con el pase en su poder y Flamengo de Brasil se perfila como uno de los principales candidatos a quedarse con el talentoso futbolista de la Selección de Colombia. Pese a que desde un principio el autor de uno de los goles más gritados en la historia riverplatense manifestó su deseo de seguir ligado al Millonario y ambas partes hicieron lo posible para que se concrete, el aspecto económico y la situación inflacionaria del país complicaron las cosas, llevando al desenlace con despedida de ayer.

Cabe destacar que la principal dificultad radicó en que por su condición de residente argentino, ya que está hace un año en el país, el Millonario no puede girar divisas al exterior en concepto de compra de derechos económicos, ya que el Banco Central no lo permite. El único camino viable era depositarle el sueldo en una cuenta nacional, aunque la cifra en dólares se transformaría automáticamente en pesos, a valor oficial, y no era nada beneficioso para Juanfer Quintero. Este, dado a conocer dicho panorama, optó por buscar una salida pacífica y negociar un contrato en la liga brasileña.