River vuelve pensando en el debut

A partir de las 9:30, el plantel de River volverá a los entrenamientos para comenzar a planificar lo que será el debut frente a Unión de Santa Fe el próximo sábado a las 19:15 en el Estadio 15 de Abril. Después de lo que fue el último amistoso contra Vélez el sábado en el Monumental, donde igualaron 0-0, Marcelo Gallardo comenzará la Liga Profesional con el objetivo de lograr un nuevo título a nivel nacional, tras la obtención de la Liga a finales del año pasado.

El Millonario tiene algunos jugadores tocados, que serán evaluados de cara al enfrentamiento contra el Tatengue, tal es el caso de Robert Rojas y Agustín Palavecino. El paraguayo presentó una pubalgia en su regreso a Núñez tras disputar las Eliminatorias y no estuvo el sábado, mientras que el mediocampista presentó una sinovitis de rodilla izquierda antes de jugar frente al Fortín. A pesar de esto, en el cuerpo técnico son optimistas respecto a que los dos jugadores puedan estar en Santa Fe en el debut oficial de la Banda en el 2022.

“Estoy en el lugar que quiero y eso no vale ningún dinero”

Juan Fernando Quintero fue una de las bombas del mercado de pases con su regreso a River Plate proveniente del fútbol chino y el colombiano, que es muy querido por el hincha Millonario, habló después de lo que fue su primer amistoso en la vuelta y con la gente en el Monumental: “Estoy en el lugar que quiero, que elegí. Tuve opciones de ir a Europa pero decidí venir acá porque sé lo que me estoy jugando y lo que me quieren, y eso no vale ningún dinero. El cariño que me tienen, que les tengo y que se ha demostrado durante el tiempo que estuve acá en River es muy bonito para uno. Desde que tuve la oportunidad de llegar, lo sentí. Es recíproco”, declaró.