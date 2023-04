Romero, desbordado de alegría por la victoria

El defensor central de Estudiantes, Zaid Romero, que pasó de villano a héroe en el encuentro con victoria ante Independiente, atendió a los medios de comunicación luego del partido.

“Son sensaciones raras, pero al fin y al cabo estoy feliz. No me comuniqué bien con Mariano (Andújar) en el gol en contra y el sol me incomodó un poco. Fue cuestión de levantarse y mirar para adelante. Por suerte pude marcar el gol de la victoria”, admitió.

Y luego completó: “Estábamos convencidos que podíamos manejar los tiempos. Lo hizo muy bien todo el equipo y nos llevamos los tres puntos que sirve para la confianza”.

“Nos levantamos muy bien después del clásico”

El mediocampista ofensivo de Estudiantes de La Plata, fundamental en el equipo, Benjamín Rollheiser, dialogó con la prensa tras la victoria ante Independiente en el Libertadores de América.

“Nos levantamos muy bien después del clásico, hicimos enfoque en varias cosas que hicimos mal, sabíamos que si no revertíamos eso nos iba a ser muy complicado el campeonato”, comenzó.

Y agregó: “Uno es autocrítico, trato en la semana de meterle al máximo para acompañar al grupo y que me sirva a mí”.

“En el primer tiempo fuimos superiores, tuvimos muchas situaciones. En una pelota parada nos pudimos llevar la victoria, que es muy importante para nosotros”, cerró.

Por su parte, el volante Fernando Zuqui manifestó: “Por lo que fuimos en los 90 minutos, merecíamos ganar por más de un gol”. Luego, completó señalando: “Eduardo nos dio tranquilidad. Quedó reflejado en los partidos que venimos jugando”.

Primer gol para el Corcho en el Pincha

Corrían cinco minutos de la parte complementaria, cuando Estudiantes era muy superior a Independiente de Avellaneda, pero no podía plasmarlo en el resultado, que finalmente terminó en una alegría para el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez.

En ese momento, un centro de Fernando Zuqui al área y una serie de rebotes hizo que la pelota le termine quedando a Jorge Rodríguez, que venía alternando buenas y malas, pero en ese momento logró tirar una pirueta para abrir el marcador de forma magistral.

Con ese gol marcó el primer tanto con Estudiantes luego de sumar una gran cantidad de partidos con esta camiseta, en un premio importante para él.