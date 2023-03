Romero: “No tengo dudas de que vamos por el camino correcto”

Previo a lo que fue el partido entre Gimnasia y Colón, Sebastián Romero recibió la triste noticia del fallecimiento de su abuela. El técnico del Lobo, pese a ello, no dudó en cumplir con sus obligaciones y estuvo en el banco dirigiendo a su equipo, además de brindar una breve conferencia en la que analizó el partido de ayer.

El entrenador albiazul destacó lo positivo del empate de ayer y no dudó que Gimnasia mereció más durante los 90 minutos frente al conjunto sabalero. “El primer tiempo fuimos dominadores, jugamos bien. El rival creció y sumado al cansancio se complicó en el complemento. Fue un buen partido en general”.

Acto seguido no dudó expresar que “el rendimiento nos dejó satisfechos, merecimos más, propusimos más. Pero siento que es el camino para que se nos abra el arco”.

También es cierto que el entrenador evitó hablar del clásico a disputarse en dos semanas, como también del arbitraje. Pero afirmó: “Nos queda la bronca que al igual que el segundo tiempo de Barracas no aprovechamos las posibilidades. Vamos a seguir en busca de los tres puntos, jugando de esta forma es la manera”.

Y claro está, cerró la conferencia dejando en claro que solo piensa en el partido del próximo fin de semana frente a San Lorenzo. “Para el clásico faltan 15 días, nosotros ahora tenemos la mente en corregir errores en la semana y salir a ganar el próximo partido”.

La palabra de los jugadores

Sin lugar a dudas, tanto referentes como juveniles coinciden que de a poco el proceso le dará frutos a Gimnasia.

Tras el empate uno de los tantos juveniles que empezó a tener su momento, Ivo Mammini, habló en zona mixta y al analizar el partido afirmó: “Me voy feliz de estar acá, es el club que amo y este momento en Primera es un sueño. Ahora tengo la mente en el próximo partido”.

Acto seguido, el atacante aseguró: “Hay buena competencia en cuanto a delanteros, pero como equipo somos muy unidos. Siempre recibo consejos de Tarragona o los de más experiencia”. Y respecto al que podría ser su primer clásico en Primera, se mostró cauto: “Sabemos que se viene el clásico, pero nuestra mente está puesta en el próximo partido”.

Otro de los que habló en zona mixta fue Matías Melluso, quien se fue molesto por no volver a ganar de local. “Todo el partido fue nuestro. Ahora vamos a ir a una cancha difícil contra un rival que juega bien. Después pensaremos en lo que sigue”.

Y también destacó lo realizado en la primera mitad del partido: “El primer tiempo fue lo que queremos ser. Jugamos, generamos chances. Llegamos bastante, lamentablemente no pudimos convertir”.

Y concluyó: “En Barracas perdimos por regalar un tiempo. Hoy no lo hicimos y salió mejor. Generamos chances y merecimos haberlo ganado hoy. Me voy con bronca porque en la del final, siento que me tocan de atrás y fui flojo para que me tire. El árbitro me dijo que lo notó pero que no fue suficiente”.

Por su parte, el arquero Tomás Durso aseguró: “Veníamos de dos golpes duros, se valora el punto sobre todo porque se jugó bien. Creo que merecíamos más y de a poco vamos encontrando las formas”.