Rugby: Alumni es el campeón del Top 12

En un emocionante encuentro que se definió en tiempo extra, Alumni venció a su clásico rival Belgrano Athletic por 20-17 en la final del URBA Top 12 Copa Macro. Los de Tortuguitas, liderados por Joaquín Díaz Lizzi, lograron el campeonato gracias a un drop en la 'muerte súbita', asegurando el séptimo título en su historia.

La Catedral de San Isidro fue el escenario de esta esperada final, un enfrentamiento inédito entre el Marrón y Belgrano, quienes disputaron por primera vez la final del URBA Top 12.

El partido comenzó con ambos equipos jugando de forma cautelosa y cometiendo errores en momentos clave. A los 3 minutos, el marcador se inauguró gracias a un penal ejecutado por el fullback de Belgrano Athletic, Juan Landó.

Sin mayores llegadas al ingoal durante el primer tiempo, Belgrano aprovechó un error de Joaquín Díaz Lizzi: Augusto Vaccarino interceptó un pase defectuoso y corrió hacia los palos, anotando un try que, tras la conversión, dejó el marcador 10-0 a favor del Marrón.

A los 30 minutos, Díaz Lizzi acercó a Alumni en el marcador al convertir un penal, cerrando la primera mitad con un 10-3 para Belgrano. La segunda parte prometía y los de Tortuguitas no decepcionaron: impulsados por el maul, Alumni provocó una infracción de Belgrano dentro del ingoal, que el árbitro castigó con un try penal. Esta acción no solo sumó puntos, sino que le costó una tarjeta amarilla a Joaquín De la Serna, poniendo el marcador 17-10 a los 7 minutos del complemento.

Con ambos equipos fallando en penales posteriores, Alumni empató a 17 gracias a una increíble corrida de 80 metros de Ramón Fuentes, quien rompió la defensa de Belgrano y se lanzó al ingoal, dejando el partido igualado a 10 minutos del final.

El tiempo reglamentario terminó sin que Belgrano pudiera aprovechar sus oportunidades para ganar, y tras 80 minutos de pura tensión, el duelo se definió en tiempo suplementario, donde Alumni finalmente consiguió la victoria.

Con este triunfo, Alumni alcanza su séptimo título en el URBA Top 12, el primero desde 2018, cuando vencieron a Hindú en la final por 25-10.