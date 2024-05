Rugby: San Luis recibe al último campeón

Llega un nuevo sábado de acción ovalada en la ciudad será la protagonista de albergar a uno de los partidos de la fecha en el torneo más importante de la Unión de Rugby de Buenos Aires.

San Luis se enfrenta desde las 15:30 en La Cumbre al último campeón del Top 12. Los Maristas llegan a este partido después de una victoria revitalizante de 15 a 10 sobre CUBA. Este triunfo fue crucial no solo porque rompieron una racha de tres derrotas consecutivas, sino también porque lograron la victoria jugando con 14 jugadores, tras la expulsión de Juan Vaca al final del primer tiempo. Por su parte, el SIC recibió en “La Zanja” a Hindú Club y ganó un partido que se disputó con intensidad de final, con un ajustado marcador de 15 a 13. Aunque no consiguieron tries, el SIC se impuso gracias a la eficacia del pateador Santiago Pavlovsky, quien anotó los 15 puntos de su equipo.

El elenco que conduce Pablo Caffaro escaló a la sexta posición luego de su victoria en Villa de Mayo. Los Maristas buscarán volver a dar el golpe en el certamen porque no quieren sufrir esta temporada. El SIC perdió la punta por el triunfo con bonus de Alumni ante Newman. El equipo de Boulogne, de todas formas, viajará a La Plata como candidato.

En el Torneo de Primera A, La Plata Rugby Club saldrá de la ciudad para medirse frente a uno de sus principales perseguidores de la temporada. El Canario jugará frente a Deportiva Francesa por la octava fecha con el afán de pisar fuerte y mantenerse en lo más alto del torneo. Hasta el momento, los dirigidos por Francisco Albarracín tienen la cuenta pendiente de lograr ganar fuera de casa, ya que perdieron en las dos oportunidades en las que fueron visitantes.

Por su parte, el Club Los Tilos hará lo propio en Longchamps frente a Lomas Athletic. El Verde no quiere perder lugar en la pelea por la cima y siendo escolta del Amarillo irá en busca de sumar un nuevo triunfo para mantener su lugar de candidato.

En la Primera B, Universitario volverá a ser local tras su victoria frente a GEBA el fin de semana pasado en Gonnet. Las Panteras tienen un gran presente liderando el campeonato y recibirán en su casa a Banco Nación.

Además, Albatros Rugby Club se presentará ante su gente en el barrio de José Hernández cuando desde las 15:30 reciba a Old Georgian por la octava fecha del Torneo de Segunda. Por último, tras una fecha libre, en el Torneo de Desarrollo, el líder Berisso RC visitará a Rivadavia de Lobos por la 6ta fecha.