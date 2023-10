Rugby: Uruguay cayó frente a los All Blacks y se despidió del Mundial

Fin de la participación en el Mundial de Francia para el seleccionado de rugby de Uruguay. Los Teros fueron derrotados por una dura goleada de 73 a 0 en un histórico enfrentamiento frente a los All Blacks por la cuarta fecha del Grupo A.

Siendo el primer enfrentamiento de manera oficial, el capitán de Uruguay, Andrés Vilaseca, no ocultó su felicidad de enfrentar al combinado tres veces campeón del mundo y lo catalogó de una manera especial: “Es lo más lindo que te puede pasar como jugador de rugby”. Y agregó sobre el seleccionado de Oceanía: “Uno crece viendo a los All Blacks en la televisión. Salvo en mundiales dudo que sé de una oportunidad así. Para mí, son el mejor equipo del mundo hace tiempo. Estar frente al haka va a ser toda una experiencia”.

Por el lado los All Blacks, necesitaban de una victoria con bonus ofensivo para asegurar su pase a los cuartos de final y tirarle la presión a los anfitriones, que este viernes chocan con la Azurri. “Estamos jugando contra un equipo que básicamente tuvo el mismo marcador contra Francia que nosotros. Y eso fue en el último mes. No estoy tratando de hablarles falsamente, pero perdieron ante Francia por el mismo marcador que nosotros. Eso merece mucho respeto y si ves ese partido, estos muchachos, me encanta su actitud. Creo que son un equipo de rugby realmente apasionado y si no estamos en casa, entonces vamos a tener dificultades”, analizó el coach Ian Foster en conferencia de prensa.

Y agregó con palabras positivas para Los Teros: “Uruguay representa algunos desafíos bastante importantes en muchas áreas del juego para nosotros y tal vez tengamos que mejorar en el futuro, de todos modos. Es un equipo ambicioso. Sabemos que vamos a lograrlo. Tienen que estar vivos defensivamente porque van a querer aprovechar las oportunidades cuando puedan. También sabemos que son muy combativos en los momentos decisivos”.