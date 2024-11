Minutos después del pitazo final, Lionel Scaloni brindó la conferencia habitual pospartido donde el entrenador de la Selección Argentina analizó lo que fue la derrota contra Paraguay, decidió resguardar a los jugadores a pesar de algunos flojos rendimientos y también habló de lo que viene con el duelo frente a Perú el próximo martes en la Bombonera que será el último partido del año. Sobre lo que fue el partido, el DT dijo: “En el primer tiempo hicimos un buen partido y la primera acción en el inicio del segundo hizo todo cuesta arriba. Lo intentamos a nuestra manera pero no se pudo. Hay que felicitar al rival que defendió muy bien”.

Además agregó: “Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Ahora hay que darle para adelante y dar confianza a los chicos en esta aventura que es la Selección. Nosotros jugamos y esperamos retomar la senda positiva”. También Scaloni decidió resguardar a los jugadores y aclaró: “El equipo siempre intenta, da la cara en los partidos. Los jugadores no dan una pelota por perdida. Después analizaremos qué se puede hacer mejor. Yo no estoy acá para criticar a mis jugadores, estoy para apoyarlos”.

Sobre lo que fueron los cambios, donde la Selección terminó jugando con cuatro delanteros, el entrenador explicó: “Buscamos tener profundidad con el ingreso de Garnacho. A él le hace bien jugar este tipo de partidos. El ingreso de Castellanos fue bueno, tiene movimientos interesantes y estamos contentos de que esté con nosotros. No me voy preocupado ni con las fallas en el fondo ni con las dificultades para generar juego”.

Además el ex-Newell’s se tomó un tiempo para hablar sobre el polémico arbitraje de Anderson Darounco: “Puedo decir un montón de cosas del arbitraje, pero no tiene sentido porque parecería una excusa. Prefiero no decirlas para que no sean una excusa y la gente no las interprete como una excusa. Ya pasó, todos vimos lo que pasó”.

Por último, el comandante de la Scaloneta habló de lo que se viene contra Perú el próximo martes y no dejó ninguna duda de la confianza en el trabajo de su cuerpo técnico y los jugadores a pesar de una pequeña merma en los últimos partidos: “Perú va a ser un rival totalmente distintos, pero también tiene su dificultad. Vamos a prepararnos bien y ojalá podamos darle una alegría a la gente. Confiamos en lo que venimos haciendo”.

Brasil empató y hoy se cierra la fecha

En el inicio de la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas, el telón se abrió en el Estadio Monumental Maturín de Venezuela donde los locales consiguieron empatar 1-1 frente a Brasil. La verdeamarela comenzó ganando con un excelente gol de Raphinha sobre el final del primer tiempo pero en la primera jugada del complemento, Telasco Segovia puso el 1-1. Luego a los 61 minutos Vinicius erró un penal mientras que la Vinotinto jugó el final con uno menos por la expulsión de Alexander González.

Luego del partido de Argentina, también hubo acción en Ecuador y allí el Tri se lució con un 4-0 frente a Bolivia para posicionarse de mejor manera entre los clasificados mientras que los bolivianos perdieron la chance de meterse en zona de repechaje, donde está Venezuela. Hoy terminará esta fecha con una promesa de partidazo a las 21:00 entre Uruguay-Colombia y luego a las 22:30 Perú recibirá a Chile, en un duelo de necesitados ya que se enfrentan anteúltimo y último.