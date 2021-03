Salinas: “Estuve en juveniles y es una escuela para cualquier DT”

Gustavo Salinas, reconocido técnico del Fútbol Amateur y formador durante una década en las divisiones juveniles de Estudiantes de La Plata, vuelve a pisar el Country Club de City Bell para reincorporarse a la estructura que lidera el técnico de Reserva y coordinador de juveniles, Pablo Quatrocchi. Quien supo desempeñarse como ayudante de Leandro Desábato en la Reserva y Primera división del club, trabajará codo a codo en la coordinación del Fútbol Juvenil.



“Creo mucho en el destino pero hay que ayudarlo. No tomo consciencia, lo hago cuando hablo con amigos pero tampoco me detengo mucho en eso para que no me supere la situación, ya demasiado autoexigente soy para ver si estoy a la altura de las circunstancias. Estuve en Juveniles y es una escuela para cualquier técnico”, declaró Salinas cuando había tenido la oportunidad en Primera división. El “Lomo” trabajó durante más de una década en el club, a lo largo de dos ciclos, y ahora tendrá una nueva chance de demostrar su potencial en la búsqueda de talentos.



Como técnico, Salinas tuvo bajo su dominio a la Quinta división subcampeona en 2018, y trabajó en el cuerpo técnico de la Reserva que llegó a la final de la Copa Superliga 2019. Técnico de pura cepa, el “Lomo” vuelve al lugar que lo vio afianzarse en la dirección técnica, ésta vez desde otro rol, y abocado a trabajar junto a la coordinación del Fútbol Juvenil.