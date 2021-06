Samuel Eto'o expresó su deseo de que Marcelo Gallardo dirija al Barcelona

El exdelantero camerunés Samuel Eto'o propuso hoy al técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, para ser entrenador del Barcelona ante una posible salida del holandés Ronald Koeman.

Eto'o, de 40 años, fue ganador de la Champions League en dos oportunidades, una vez con la camiseta de Barcelona y otra con la de Inter, de Italia, siendo dirigido por Pep Guardiola y José Mourinho, respectivamente.

"Gallardo lo hace bárbaro como entrenador tal como lo hacía cuando jugaba. Por eso ahora apunta a equipos como Barcelona, porque lo hace diferente a los otros técnicos, ya que tiene una idea europea y sabe mezclarla”, comentó un Eto'o que confesó que le hubiese gustado ser dirigido por el "Muñeco".

“Por eso me sorprende que todavía siga dirigiendo en la Argentina, ya que es un entrenador que ya tendría que haber dado el salto a Europa, aunque no a cualquier equipo, sino a alguno de los ocho mejores del continente. Y personalmente estoy convencido de que tiene la capacidad para dirigir a mi Barcelona”, subrayó Eto’o.

Y para redondear la nota hablando de argentinos, se refirió a Lionel Messi como "un Dios con el que jugar es más fácil". "En el fútbol no creo haberle dado casi nada a él, pero hace un tiempo me agradeció y dijo que, si no fuera por mí, no hubiese tenido esa carrera. Pero no porque yo le enseñé algo, sino porque como era mayor tenía el deber de decirle las cosas como eran. Y siempre me escuchó”, concluyó Eto'o.