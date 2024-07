San Carlos volvió a quedar en puesto de descenso

El primer equipo de Villa San Carlos no levanta cabeza en esta temporada de la Primera B Metropolitana y el empate sin goles frente a San Martín de Burzaco lo volvió a dejar en puesto de descenso a la Primera C. Los dirigidos técnicamente por Lucas Ochandorena no redondearon un buen encuentro frente a un rival que mostró poco y nada en el Gennacio Sálice de Berisso.

Con 19 puntos en la tabla anual, el Celeste quedó a dos unidades del Sportivo Italiano, que logró levantar luego de vencer a Acassuso por 2-1 en el República de Italia. En este arranque de Clausura (se jugaron tres fechas) los del Vasco no lograron ganar ningún encuentro y hace siete que no conocen los tres puntos, con cuatro empates y tres derrotas, números que preocupan a todos.

Lo concreto es que habrá revancha rápido, ya que el martes a las 15 el Villero deberá visitar al Quemero en el clásico de la divisional (es un duelo con mucha historia), por lo que es clave ganar y levantar de una buena vez por todas, ya que el contexto es apremiante, pese a que todavía quedan muchos puntos en disputa.

De ayer se puede rescatar poco y nada, lo positivo fue que el delantero Zago Zegarra (formado en Gimnasia) hizo su estreno como titular y aportó desequilibrio en el frente de ataque. Después será un encuentro para olvidar rápidamente.