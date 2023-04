Sappa y un desafío de Copa

The last chance. Daniel Sappa tendrá una de sus últimas oportunidades para demostrar que puede quedarse con el arco de Estudiantes de La Plata una vez que Mariano Andújar se retire. El próximo martes el Pincha visitará al Red Bull Bragantino de Brasil por la fecha 3 del Grupo C de la Copa Sudamericana en, además, un duelo clave por la clasificación a la siguiente ronda, habida cuenta que ambos comparten la primera posición.

Por esta razón, y ante la expulsión de Andújar en el cierre del partido ante Tacuary de Paraguay la fecha pasada, Sappa será quien lo reemplace en el compromiso en Braganca. El arquero ingresó en los últimos minutos frente al elenco paraguayo en Uno, aunque la última vez que había sido titular con la camiseta albirroja había sido en el encuentro ante Unión en Santa Fe, en lo que significó derrota y el último partido con Abel Balbo como entrenador del equipo.

Previamente había tenido la oportunidad de ir de arranque por los 32avos de final de la Copa Argentina frente a Independiente de Chivilcoy en lo que fue una victoria por 3 a 0 en Quilmes. Sappa, que alternó buenas y malas en su carrera, y que debió irse varias veces del Pincha por no tener oportunidades en el primer equipo, regresó al club a fin del año pasado para empezar a afianzarse como sustituto de Andújar cuando el histórico arquero se retire del fútbol profesional.

Esto, además, tiene que ver con que Fabricio Iacovich, arquero categoría 2002, todavía es considerado muy joven y se apuesta a futuro teniendo en cuenta que firmó un contrato hasta diciembre del 2024. Si bien no está confirmado que Andújar deje el fútbol a fin de año, en varias oportunidades el arquero récord en el Pincha lo dejó entrever en las entrevistas.

Pepi intentará subir en la consideración del cuerpo técnico para pelearle palmo a palmo por el puesto al experimentado golero, así consolidarse en la Primera división y ser el elegido cuando Andújar cuelgue sus guantes al final de la temporada. No pudo hacerlo en sus etapas previas en el León, donde alternó buenas y malas, ni tampoco mostró su mejor versión en Arsenal y Patronato. Su actuación en Palestino de Chile fue su plataforma de despegue.

Ahora buscará demostrar que la aprovechó y ser tenido en cuenta. Por lo pronto, el martes tendrá una nueva oportunidad de poner el pecho y mostrar espalda para bancar el arco de Estudiantes. Prueba de fuego en Brasil para Pepi y el Pincha.