Sarmiento no dejará el 15% y Galletti se aseguró cerca de un millón de dólares

La empresa de representación de jugadores Seven Group, propiedad del exjugador de Estudiantes Luciano Galletti, se aseguró un monto superior a los 900.000 dólares en la transferencia que fue anunciada la semana pasada por Estudiantes, y cuyos detalles salieron a la luz en las últimas horas.



El viernes, alegando la excusa de que podría quedar expuesta la erogación del grupo City por no tener aún aprobado el fair play financiero en la temporada 2020-2021, no se dieron a conocer los detalles de la operación. Sin embargo, dos fuentes de la dirigencia de Estudiantes reconocieron que el Pincha cobrará libres de toda carga impositiva un poco más de cinco millones de dólares, y que Darío Sarmiento, a través de los representantes Luciano Galletti y Facundo Fraga, adelantó su intención de quedarse con el 15%, equivalente a una suma cercana a los 945.000 dólares, por el monto en el que se cerró la operación.