Scaloni aseguró que Di María y De Paul "están bien"

La Selección Argentina y Países Bajos se enfrentan en 24 horas por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Como en la previa de cada partido, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa.

El groso de las preguntas pasaron por el estado de Rodrigo De Paul y Ángel Di María, que llegan con supuestas molestias: "Ellos están bien, vamos a verlos hoy en el entrenamiento para decidir la alineación".

En este sentido, ante la pregunta de RED 92 y Diario HOY, se mostró molesto: "Ayer entrenamos a puertas cerradas y no sé de dónde salen estas informaciones. La verdad que siempre después de un partido hay jugadores que entrenan aparte o hacen la mitad del entrenamiento por la cantidad de minutos".

"Veremos cómo están todos; hoy tomaremos la decisión en base a eso y a cómo queremos plantear el partido. No me atrevería a decir si (un jugador) está o no", respondió, incómodo.

Sobre la posibilidad de penales, ratificó que no piensan plantear el partido en función de qué jugadores quedarán en cancha a la hora de llegar a esa instancia. Sin embargo, confirmó que "patearon ayer penales". "Siempre se quedan pateando después de los entrenamientos. Después cuando vas a patear el día del partido es una caja de fósforos. Esperemos no llegar a esa instancia y pasar antes, pero estamos bien", señaló el DT.

Para realizar un análisis de lo que viene siendo la Copa del Mundo y los posibles rivales, Scaloni sostuvo que "cualquiera de las ocho selecciones que siguen en carrera hizo méritos para poder llegar a la final".

El líder de la Selección mostró confianza en sus jugadores y sentenció: "Lo vivimos con la tranquilidad de que este equipo va a dejar todo. Este es un equipo que siempre dio la cara".

Argentina se enfrentará mañana a Países Bajos a partir de las 16 horas en el estadio Lusail. Aún resta confirmar ambas formaciones.