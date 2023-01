Scaloni confirmó que viaja al país para resolver su futuro

Tras la obtención de la Copa del Mundo en Catar, el tema que más mantiene en vilo a los fanáticos de la Selección Argentina es el futuro de su entrenador, Lionel Scaloni. Si bien desde antes de la cita mundialista el presidente de la AFA, Claudio Tapia, anunció el acuerdo para la extensión del vínculo que se terminó en Catar, el oriundo de Pujato aún no estampó la firma en el nuevo contrato y se encendieron las alarmas. Pese a ello, desde ambos lados siempre se mantuvieron confiado con que se llegará a buen puerto.

Y el propio Lionel Scaloni así lo hizo saber en una entrevista con El partidazo de COPE de España. “Estoy bien donde estoy y seguiré entrenando. Estar en una Selección me permite estar en mi casa, con mi familia y eso es un lujo, lo mejor. Ver crecer a mis hijos, que son chicos porque yo con 44 años los tuve tarde, tienen 11 y 6, y no perder lo que todo el mundo como padre quiere. Porque todos dicen que a los 18 no te reconocen y se van, hoy los puedo tener y eso hay pocas cosas que lo pague. En algún momento llegará un club, pero lo importante son otras cosas a veces. La familia y los nenes te tiran mucho y poder estar con ellos es importante”.

Por supuesto, de inmediato se le consultó acerca de la dilatación en torno a la firma y cuánto falta para que anuncien la renovación. “En estos días estoy viajando para Buenos Aires y espero sentarme con el presidente, reunirme con él para después ver si llegamos al acuerdo que queremos. Esa es la idea. No sé cuándo voy a viajar, estoy bien con la familia y disfrutando. Entiendo la urgencia, pero hay cosas más importantes”, afirmó. Sobre su relación con Chiqui Tapia, aclaró: “Tengo la mejor relación con él y le agradezco de verdad la oportunidad que me dio de haber estado al frente de la Selección. Cuando vaya, anunciaremos lo que tenga que ser”.