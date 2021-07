Scaloni: "Cuando todos tiramos para adelante podemos lograr grandes cosas"

La Selección Argentina se consagró campeona de la Copa América y obtuvo su primer título después de 28 años. El técnico Lionel Scaloni habló de su logro luego del triunfo por 1 a 0 frente a Brasil en el Maracaná.

“Es verdad que es una Copa América diferente y difícil, muy difícil. Ganar un partido con cualquier selección se hacía complicado por muchas condiciones pero al final lo conseguimos”, dijo en diálogo con TyC Sports.

“Había jugadores de buen nivel jóvenes que querían tener la oportunidad y otros que todavía estaban vigentes y bueno, hay que recalcar que estos chicos cada vez que salen a jugar un partido dejan todo, intentan hacer lo máximo”, sostuvo, elogiando a sus dirigidos.

En cuanto a grupos anteriores, Scaloni aseguró que siempre tuvieron ganas de ganar. “Yo he estado con otra camada de jugadores, he estado de jugador en la selección y siempre tuve la misma sensación de ahora. De querer ganar, de no dar ninguna pelota por perdida. A veces se puede a veces que no es verdad que la suerte la esquiva”, afirmó.

Por su parte, le dedicó el triunfo a su madre que “hace unos días tuvo un problema bastante grave y ahora la está peleando asi que le mando un gran abrazo a ella, a toda mi familia,a mi pueblo”.

También, recordó a aquellos jugadores que pasaron recientemente por la selección y no lograron los campeonatos jugados. “Esto es para ellos también porque esa generación de futbolistas ha dejado un legado a esos jugadores y también para ellos porque sinceramente de una vez por todas, cuando todos tiramos para adelante, un país futbolero como argentina, cuando todos tiramos para adelante es difícil que no te vaya bien porque hay una cultura que cree que es diferente o difícil de encontrar en otros países”.

“Cuando se alinean todos y todos tiramos para adelante podemos lograr grandes cosas y eso es lo que me llena de orgullo”, dijo.

Al ser consultado si alguna vez soñó con ganar la Copa América, aseguró que no. “No, de verdad. Te digo la verdad, desde el momento que quise ser entrenador sabía que era mi pasión y lo tomo natural, obviamente que es un título grandísimo pero sobretodo para nuestro país para nuestra gente, la gente que realmente nos apoya”.