Scaloni: "Siempre creemos que el partido más importante es el que estamos por jugar"

La selección Argentina se enfrenta mañana a Polonia por la última fecha del Grupo C de la Copa del Mundo. En la previa a este encuentro clave, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa. Más temprano, también tomó la palabra el defensor Lisandro Martínez.

El técnico de la Selección se refirió a la victoria por 2 a 0 frente a México y comentó que "venimos con una inyección anímica importante". Además, aclaró que al igual que en ese encuentro, Argentina mañana saldrá a jugar con cuatro defensores.

Los periodistas le preguntaron por la posible titularidad de Enzo Fernández, el jugador revelación del equipo y que aportó un golazo para la primera victoria del seleccionado: "Enzo Fernández entró muy bien en los dos partidos. Es una opción que manejamos".

Al ser consultado por la relevancia del partido de mañana, Scaloni argumentó: "Siempre creemos que el partido más importante es el que estamos por jugar. Es nuestra filosofía".

El técnico nacido en Pujato aún no decidió los once titulares y sostuvo que el futbolista "tiene que estar preparado para todo, incluso para entrar en el segundo tiempo y colaborar desde ahí". En el mismo punto, aclaró que la decisión de que no juegue Dybala es puramente técnica.

Scaloni no quiso entrar en la comparación de Lewandoski y Messi, las dos figuras del encuentro de mañana. Aún así, no escatimo en elogios para el número 9 del Barcelona.

Para finalizar, el DT sentenció: "Un entrenador tiene que estar acostumbrado a hacer cambios. A nosotros no nos compromete hacerlo porque es en busca de la mejora del equipo".