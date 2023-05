Se abrió el telón de una nueva fecha en la Liga Profesional

Huracán no pudo volver al triunfo en el debut de Sebastián Battaglia y empató 0-0 en el Tomás Adolfo Ducó contra Godoy Cruz. Matías Cóccaro se fue expulsado en el segundo tiempo en el conjunto local. El árbitro fue Nicolás Lamolina.

El Globo, que ganó solamente uno de sus últimos 12 compromisos, no pudo volver a sumar de a tres en el inicio del ciclo del ex Boca que ahora deberá preparar el partido ante Sarmiento en Junín el próximo domingo. Ambos tuvieron un partido complicado como visitante, con polémicas y chances de ambas partes, pero en el que finalmente no pudieron sacarse ventaja y terminó sin goles. La primera llegada fue a los 3 minutos del primer tiempo para Godoy Cruz tras un remate de Salomón Rodríguez que finalmente se fue afuera. Sin embargo, dos minutos después llegaría una de Huracán con Santiago Hezze con una pelota que pasó muy cerca del palo. En la segunda mitad la tónica no cambió el resultado fue un empate sin goles.

Argentinos Juniors dio el golpe y se impuso en Tucumán ante Atlético. Kevin Mac Allister y Gabriel Avalos marcaron para el visitante, mientras que Cristian Menéndez había festejado el 1-1 parcial, de penal. El árbitro fue Facundo Tello. En el primer tiempo, comenzó dominando el Bicho, manejando la posesión de la pelota. Rápidamente se puso en ventaja: tras un centro al área, Gabriel Avalos asistió con el pecho y Kevin Mac Allister convirtió gracias a una definición exquisita. Luego, la visita tuvo chances de aumentar la ventaja pero dos remates dieron en el palo. Y lo pagaron caro: el local, tras levantar un poco su nivel, empató de penal a los 43 minutos. Cristian Menéndez la mandó a guardar. Fue una primera parte atrapante, muy entretenida. En el segundo tiempo, no hubo tiempo para pestañear. A los dos minutos, apareció Ávalos de taco. Golazo. Los de la Paternal ganaban de manera merecida. Durante el resto del complemento, el Decano buscó la igualdad, incluso estuvo cerca de conseguirla, pero no se le dio. Cabe mencionar que el conjunto dirigido por Gabriel Milito, que se terminó yendo expulsado, llegó al tercero sobre el final, pero se lo anularon vía VAR.

El Decano, solamente ganó uno de sus últimos 10 juegos y se complica con el descenso, tanto en la tabla general como en los promedios y la próxima jornada visitará a Tigre. Por su parte, el Bicho de Milito que venía de de tres empates en fila, sigue a tiro de los puestos que clasifican a las competencias internacionales y el próximo viernes se medirá con Boca Juniors en La Paternal.

POSICIONES

1 River Plate 37 15 12 1 2 26 6 +20

2 San Lorenzo 29 15 8 5 2 15 5 +10

3 Def y Justicia 28 15 8 4 3 20 8 +12

4 Talleres (C) 27 15 8 3 4 27 14+13

5 Estudiantes 27 15 8 3 4 18 13 +5

6 Belgrano 27 15 8 3 4 14 11 +3

7 Rosario Cen 26 15 7 5 3 23 19 +4

8 Lanus 25 14 7 4 3 22 14 +8

9 Argentinos 23 16 6 6 5 21 15 +6

10 Godoy Cruz 23 16 6 4 5 18 18 0

11 Tigre 21 15 5 6 4 16 16 0

12 Newells 20 15 5 5 5 12 14 -2

13 Sarmiento (J) 19 15 5 4 6 16 15 +1

14 Boca Juniors 18 15 5 3 7 18 16 +2

15 Racing Club 18 15 5 3 7 19 23 -4

16 Central Cba 18 15 5 3 7 10 16 -6

17 Gimnasia (LP) 18 15 5 3 7 15 23 -8

18 Colon 17 15 3 8 4 14 16 -2

19 Barracas Cen 17 15 4 5 6 13 18 -5

20 Platense 17 15 4 5 6 15 21 -6

21 Instituto 17 15 4 5 6 13 19 -6

22 Huracan 17 16 4 5 7 15 20 -5

23 Velez 16 15 3 7 5 16 15 +1

24 Banfield 15 15 3 6 6 9 17 -8

25 Independiente 14 15 2 8 5 13 17 -4

26 Atl Tucuman 14 15 2 8 5 12 18 -6

27 Arsenal 11 15 3 2 10 12 22 -10

28 Union 9 14 1 6 7 8 20 -12