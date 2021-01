Se acerca el regreso del fútbol argentino: será en febrero y sin público

Luego de finalizada la Copa Diego Armando Maradona hace una semana, el comienzo de un nuevo campeonato del fútbol argentino está a la vuelta de la esquina. Si bien por el momento no hubo una presentación oficial de la próxima competición, volverá a llevar el nombre del ídolo máximo de nuestro fútbol y comenzará a disputarse el fin de semana del 12 de febrero hasta el mes de mayo, cuando la actividad se detenga por la Copa América 2021. Por otro lado, un dato no menor es que volverán los promedios para definir quienes descenderán en 2022.



En cuanto al formato, a diferencia del torneo anterior, en esta oportunidad el sistema será similar al que se utilizó en el 2016. Habrá dos zonas que estarán integradas por 13 equipos cada una, todos contra todos y con la presencia de dos equipos provenientes de la Primera Nacional. Uno de ellos es Sarmiento de Junín y del otro, aún resta definir el ascenso, pero saldrá del Reducido entre Estudiantes de Río Cuarto, Platense, Atlético Rafela y Estudiantes de Caseros.



De esta manera, los conjuntos que han sido tradicionales rivales no podrán compartir el mismo grupo y aquellos que tengan fecha libre, disputarán la fecha de clásicos. Una vez finalizada esta etapa, avanzarán los mejores cuatro de cada grupo a la ronda eliminatoria, la cual se desarrollará a partido único y en el estadio del club mejor ubicado en la zona. Por su parte, la instancia de semifinales y final se jugarán en un estadio neutral, el cual será determinado por la Liga Profesional.

El público deberá esperar



Si bien a partir del próximo mes la pelota volverá a rodar nuevamente, el panorama de la vuelta de los hinchas no parece tener un buen destino debido al rebrote de la pandemia por coronavirus. Ante esta situación, Marcelo Tinelli, presidente de la Liga Profesional y San Lorenzo contestó las dudas de los fanáticos de este deporte sobre el tema en sus redes ­sociales.



Descartando la posibilidad de que esto ocurra en febrero, el conductor de televisión y dirigente sostuvo: “Por ahora nada. Ojalá vuelva el público en algún momento, va a depender de las condiciones sanitarias en esta pandemia”. Según trascendió, se cree que recién para mediados de este año habrá novedades sobre el regreso a las canchas, pero por el momento y como en todo el mundo, los estadios seguirán vacíos como desde hace casi un año.