La nueva indumentaria llegó a la sede

Como viene adelantando El Clásico, Gimnasia tendrá nueva camiseta en la Copa Diego Maradona 2021. Según pudo confirmar este medio, la indumentaria de Romai llegó en la tarde del lunes a la sede social de calle 4. De esta manera, el Lobo podrá utilizar la flamante casaca en el primer partido del próximo torneo.



Toda la primera tanda será importada, dado que la fábrica no se encuentra en esta parte del mundo. La idea de sus propietarios es poder instalarse en el país o en algún otro lugar de Sudamérica debido a las condiciones económicas y sabiendo de los inconvenientes en el sector. Hasta el momento, no se filtraron imágenes de la nueva indumentaria, sólo el escudo que iría en el pecho y la parte de atrás a la altura del cuello con la insignia “primeros en América”.



Vale recordar que Romai es una empresa con sede en Abu Dabi, cercana a Diego Maradona tras su paso como entrenador del Al Wasl y luego del Al-Fujairah, aunque no tiene lazos comerciales. En un primer momento, había acercado una propuesta menor que no había conformado al área de marketing albiazul.



El contrato entre Le Coq Sportif y el Lobo finalizó en 2020 y no se logró la renovación ni extensión. Esto se debe a que Distrinando S. A. decidió no actualizar la licencia de la marca francesa en Argentina, por lo cual el vínculo terminó el 31 de diciembre.