Valentín Larralde, la figura de Defensa que se fue libre del Lobo

El joven de 20 años que el pasado fin de semana se consagró campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia, siendo una pieza clave a lo largo de toda la competición, pasó casi una década formándose en la cantera de Gimnasia.



Su arribo al Lobo se dio en 2009 con ocho años, cuando lo captaron en una prueba y fue seleccionado por Alberto Banfi. A fines de 2018, luego de una temporada en la que fue mayormente suplente en su categoría con Martín Saggini como DT, fue dejado en libertad.



“Mis comienzos fueron en un club de baby fútbol en donde vivo, en El Pato (partido de Berazategui). Después estuve dos años en Independiente y luego hice casi todas las juveniles en Gimnasia”, contó en octubre del año pasado en el sitio web de Defensa y Justicia.



“Quedé libre en Gimnasia en Quinta División y en 2018 llegué a Defensa. Hice pruebas y el Toto (Guillermo) Hernando me dejó en Reserva”, recordó sobre su partida del Lobo en esa misma nota.



En aquel entonces, el exarquero de Gimnasia se encontraba dirigiendo al selectivo del equipo de Florencio Varela. Allí aprovechó para llevarse a otros jugadores que no fueron tenidos en cuenta por los dos clubes de La Plata, como Pedro Durante o Valentín Fernández.



Larralde habló sobre su etapa en Reserva, primero con Hernando y luego con un nuevo DT: “Fui trabajando con ellos y después, cuando llegó Pablo De Muner, me fue dando más minutos. En este parate de la pandemia pude llegar a entrenar en Primera”.



Vale recordar que Larralde integró la categoría 2000 de Gimnasia con Bruno Palazzo, Matías Miranda, Sebastián Cocimano y Rodrigo Gallo, entre otros.