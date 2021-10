Se conoció el fallo de River - Atlético Tucumán

Finalmente se oficializó el fallo del polémico encuentro que nunca se jugó, entre River y Atlético Tucumán por la extinta Copa Superliga. Finalmente se le dio por ganado el encuentro al elenco tucumano por 1-0, mientras que no hubo quita de puntos para el Millonario.



El encuentro debió jugarse el 14 de marzo de 2020, pero en lo que marcó el comienzo del coronavirus y ante la incertidumbre del mismo, el Millonario no abrió el estadio y no se presentó. Recién un año y medio más tarde se conoció el fallo y pese a que se creía que se venía una sanción para el Millo, no será así.