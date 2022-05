Se definieron los cruces de la Copa de La Liga

La primera fase de la Copa de la Liga 2022 va llegando a su fin y los cuartos de final, que se disputarán el martes 10 y el miércoles 11 de mayo, ya tienen a sus protagonistas confirmados.

En la zona A, Racing y River picaron en punta, se clasificaron con anticipación y hasta garantizaron su localía en la siguiente instancia antes de la última jornada, mientras que en un domingo de locos, que contó con cuatro partidos en simultáneo, Defensa y Justicia y Argentinos Juniors se unieron a la Academia y el Millonario para conformar el top 4 del grupo.

En la zona B, Estudiantes y Boca atravesaron una situación similar a la de los equipos de Avellaneda y Núñez, por lo que afrontarán los cuartos de final en casa, en tanto Tigre y Aldosivi accedieron a la siguiente ronda a pesar de sacar un punto de los últimos doce posibles.

De esta manera los cruces serán:

Racing vs Aldosivi, River vs Tigre, Boca vs Defensa y Justicia y Estudiantes vs Argentinos Juniors.

Cómo se juegan las instancias finales de la Copa de la Liga Profesional?

Estos duelos de cuartos de final se llevarán a cabo entre el martes 10 y el miércoles 11 de mayo. En las próximas horas se conocerán los días y los horarios asignados para cada uno de ellos.

A partir de esta instancia, se juega a partido único y de eliminación directa. En cuartos, será local el conjunto que haya finalizado mejor en la fase de grupos.

Las semifinales tendrán lugar el fin de semana del 15 de mayo en cancha neutral: el Tomás A. Ducó (Huracán) y el Ricardo Bochini Libertadores de América (Independiente) fueron los estadios elegidos.

La final se jugará el domingo 22 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.