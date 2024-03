Se estrenó un documental sobre Federico Aramburú y el juicio por el asesinato

Desde hace dos años, cada vez que llega esta época, en la cual habitualmente se juega el Seis Naciones, el torneo más antiguo del rugby, la ovalada debería estar de fiesta pero se viste de luto. El 19 de marzo de 2022, justo en la previa de Francia-Inglaterra, el exback de Los Pumas, Federico Martín Aramburú, fue salvajemente asesinado de tiros por dos fanáticos de ultraderecha en París.

En las últimas horas se emitió por France TV Sports un documental relacionado con el hecho, “Muerte en Ovalie”, que realizó el programa 13h15 Le Samedi, el cual ofrece historias generalmente francesas, relacionadas a la política, los detrás de escena de la vida cotidiana, sagas familiares y confidencias de grandes testigos.

En la emisión que dura 36 minutos, entre otros testimonios, aparece el de Cecilia, la madre de Fede, que en castellano (doblado) y en el cementerio de Biarritz, donde vivía el platense, se refiere al hecho que sucedió de madrugada fuera del bar Mabillon en el Barrio Latino de la capital francesa.

“No tenemos odio ni sed de venganza. El odio se deja a los que odian. Lo que hemos vivido nosotros, no se lo deseo a ningún padre, ni siquiera a los padres de esta gente mal de la cabeza. No eran loquitos, borrachos en un episodio de bar. Eran racistas, supremacistas. No tenían derecho a estar juntos en París. No podían tener armas. Ya habían sido detenidos y deberían haber estado vigilados. Lo único que espero es que la muerte de Fede no sea en vano”, sentenció la madre del exjugador de Los Pumas.

El documental también cuenta con el testimonio de excompañero de Fede en el Biarritz, quien fue su socio en la agencia de turismo que compartían, Esprit Basque. El neozelandés Shaun Hegarty estaba con el platense en el bar donde comenzó la pelea que derivó en el asesinato.

La producción del programa viajó a la Argentina y entrevistó a los amigos del CASI (también filmó a uno chicos jugando con la 13 que usaba el excentro) de Fede, los de la camada 1980 (“preferimos recordarlo con alegría”, coinciden mientras cuentan anécdotas), a los familiares y hasta a Alejandro Coccia, el periodista de ESPN que suele relatar los partidos de Los Pumas. En la parte de Argentina, Edgardo, padre de Fede, enseña una habitación con camisetas del hijo.