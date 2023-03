Se fue de Santa Fe con menos esperanzas que antes…

Por Daniel Profe Córdoba

Un equipo que viajó para recuperar la Fe, pero que parece que la perdió por completo. Estudiantes volvió a perder por el torneo local, esta vez ante Unión de Santa Fe por 2 a 0 en un partido correspondiente a la sexta fecha del torneo de la Liga Profesional de fútbol. Los tantos del Tatengue los marcaron Oscar Piris e Ignacio Machuca. En cuanto al rendimiento, a pesar de cómo venía jugando antes, me gustó el primer tiempo de Estudiantes porque no fue tibio. Defendió del medio y hacia atrás e intentó salir rápido de contra. Unión quiso adueñarse de la bola. A veces pudo y otras no. Es un equipo evidentemente sin gol y sin caminos para lograrlo. Sappa en el arco estuvo bien. Los tres centrales no estuvieron seguros, aunque a veces eran 4 porque Rodriguez iba de centrocampista. Ascacibar, desaparecido. Zuqui, algo cambiando de frente. Méndez, agresivo. Y Rollheiser creo que ya tuvo varios partidos pero en todos, poco y nada. Es un ni. Basta de ni. 0 a 0 el primer tiempo. Y el resultado refleja lo mal que en equipo jugaron los 2. Pedían campo Boselli y Mancusso. Pide otra posición Ascacibar. Y Corcho de libero atacando, pero si el equipo está con pelota debe salir a jugar de 5 como lo haría cualquier líbero.

Unión de bola quieta antes de los 10 minutos y uno a cero. Era con Machuca o así, de pelota parada. Ventajas por doquier. Más no para a nadie desde siempre. Puede ser que lo único peligroso de CELP sean los rebotes que toma y remata Ascacibar. El Equipo se debía parar con un 1-4-3-3 o un 1-4-4-2. Sosa debe estar detrás de los 9. Conque ponga dos bolas de gol ya justifica. Más tarde llegó el segundo de Unión en los pies de Machuca. Cero a 2 y Sosa con Boselli adentro. Tarde. Estudiantes se quedó sin medio para recuperar.

En fin, se fue Estudiantes de Santa Fe y otra vez en doble cero, cero en goles y cero en puntos. Alguien trajo a Balbo, entonces tienen que hacer 4 cosas: 1- bancarlo, 2- si se va o lo echás, andate vos que lo trajiste, 3- ya le erraste con varios aún cuando jugabas, y 4- si de local andas gritando junto al DT, también anda de visitante y no seas miedoso.