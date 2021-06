Se sorteó el torneo de la Liga Profesional: horario, formato y todo lo que tenés que saber

En horas de la tarde de este martes se sorteó el fixture del torneo doméstico que comenzará el próximo 16 de julio.

El evento se realizó en las oficinas de la Liga Profesional con la presencia, vía Zoom, de los dirigentes. Será un formato clásico: todos contra todos, a una sola rueda. Esto quiere decir que, al ser 26 equipos, se jugarán 25 fechas. No tendrá descensos pero sí está planificado el desembarco del VAR. Habrá clásicos pero la localía se invertirá respecto del duelo interzonal del certamen pasado.



El torneo arrancará el fin de semana del 16 de julio y finalizará el domingo 12 de diciembre. Entre el 16/7 y el 12/12 hay 22 fines de semana disponibles, por lo que será necesario programar tres fechas entre semana.

A eso, hay que agregarle las PASO y las elecciones legislativas, por lo que habrá que liberar otros dos fines de semana y disputar dos jornadas más entre martes y miércoles. Y todo esto contemplando que el campeonato no se suspenda en las fechas FIFA (habrá tres partidos de Eliminatorias en septiembre, tres encuentros en octubre y dos en noviembre).

Así se jugará la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol

-Unión vs. Boca

- Central Córdoba vs. Banfield

- Arsenal vs. San Lorenzo

- Newell's vs. Talleres

- Independiente vs. Argentinos Jrs.

- Sarmiento vs. Estudiantes

- Aldosivi vs. Patronato

- Gimnasia vs. Platense

- Vélez vs. Racing

- Godoy Cruz vs. Rosario Central

- Huracán vs Defensa y Justicia

- Lanús vs Atlético Tucumán

- River vs. Colón

Los clásicos. Al invertirse las localías, se modificaron las sedes de los duelos interzonales de la última Copa de la Liga Profesional. Así quedaron conformados.

· FECHA 5: Independiente-Racing

· FECHA 7: Newell’s-Rosario Central

· FECHA 14: River-Boca (domingo 3 de octubre)

· FECHA 16: Lanús-Banfield

· FECHA 18: Huracán-San Lorenzo

· FECHA 24: Estudiantes-Gimnasia

· FECHA 25: Unión-Colón

Cristian Malaspina anunció cinco fechas entre semana para la Liga Profesional

Debido a lo acotado del calendario, sobre todo por las múltiples competiciones internacionales, el presidente de Argentinos Juniors confirmó que habrán "cinco fechas entre semanas" y que será "un semestre cargado".