Se viene el invierno y las pistas del Hipódromo no están en condiciones

Por Galopón

Se veía venir y ocurrió. La sucesión de las inclemencias climáticas habían dejado la pista del Hipódromo a la miseria para la reunión del sábado pasado. Y el riesgo a un accidente de gravedad duró dos carreras. Precisamente en la segunda prueba hubo un par de rodadas y un caballo que no dio largada. Era muy difícil seguir, y así lo hicieron saber los jockeys a las autoridades, que tuvieron que bajar la cabeza y aceptar la lamentable situación de suspender la reunión. Por calendario anual, hoy La Plata cedió la habitual reunión de los martes a San Isidro y recién el jueves vuelve a abrir las puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 12 carreras, a desarrollarse entre las 12.30 y las 18.

Se están llevando tareas de acomodamiento para que pasado mañana pueda correrse con relativa normalidad. El problema sería que volvieran las precipitaciones lo cual sería un escollo difícil de superar. Pero sabemos que Dios es burrero y prendamos una vela para que el jueves vuelva la actividad al Hipódromo de nuestra ciudad.

Sabemos que la situación económica de la actividad está muy difícil, con no más de 12 carreras por programa, con premios exiguos y abonados tardíamente, que producen un cuello de botella en el turf, pero sí no se corriera, el problema se agravaría para todos los que viven de esta verdadera “industria sin chimeneas”, desde el peón hasta el cuidador, pasando por el jockey, el veterinario, el herrero, etc. que llevan el mango a sus respectivos hogares.

Así las cosas, en teoría y de no mediar nuevas lluvias, la actividad oficial vuelve el próximo jueves 2 de mayo, por lo que se espera que durante estos días se realicen tareas para mejorar el estado de las canchas (principal y auxiliar) para que el día que vuelva a haber actividad se corra sin problemas de ningún tipo.