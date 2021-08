Sergio Hernández no continuará en la Selección

El entrenador del seleccionado argentino de básquet, Sergio “Oveja” Hernández, anunció el final de su ciclo luego de los Juegos Olímpicos de Tokio, en donde el conjunto nacional se despidió en los cuartos de final con Australia.

“Para mí se terminó la etapa Selección. Le vendría bien un cambio y empezar un nuevo proceso, y desde ya que va a tener todo mi apoyo”, comentó Hernández.

“No tengo nada en vista, recién terminan los Juegos, y no tengo propuesta de ningún club. Hoy no soy el técnico de la Selección Argentina, terminé mi contrato y no me pude juntar con los dirigentes de la CAB”, concluyó el histórico seleccionador nacional.