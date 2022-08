Estudiantes se reencontró con la victoria en el torneo local, en su casa y ante su gente. Tras el triunfo en el último minuto, el entrenador Ricardo Zielinski habló en conferencia de prensa para hacer un balance luego de una semana muy movida. Leonardo Heredia, autor del gol agónico, también charló con los medios.

“En el primer tiempo no estuvimos claros, no encontramos los espacios. En el complemento, lo acomodamos. Era un partido parejo. Nadie pensaba, que sin sufrir, lo íbamos a ganar. Creo que en el balance está bien el 1 a 0. Talleres es un buen equipo y fue mínima la diferencia a nuestro favor. El primer objetivo era llegar al final de la Copa, no pudimos”, comenzó declarando el técnico albirrojo.

Consultado sobre la importancia de la victoria, el Ruso explicó: “Siempre el resultado es la prioridad. Lo más importante es ganar, para eso tenés que hacerlo mejor que el rival. Para mí, era fundamental dejar los tres puntos acá. Los equipos tienen momentos buenos o irregulares. Siempre tratamos de clasificar a alguna Copa, es nuestra idea jugarla todos los años, sea una u otra. Estudiantes nunca se da por vencido, pelearemos hasta el final”.

Sobre la muestra de fastidio del goleador de América, el técnico sentenció: “No hablé con Boselli. Jugó bastante más de lo que yo pensaba ponerlo. El jugador siempre quiere jugar pero, por algo están los entrenadores, para tomar decisiones”. Y respecto al Principito, agregó: “Los tiempos de la vuelta de Sosa los manejará él, estamos haciendo una minipretemporada hasta que crea que se puede sumar por su experiencia”.

Por último, Zielinski se refirió a los cambios y los jugadores que fueron teniendo sus posibilidades: “En general, siempre con 30 jugadores que tenés, vas a estar en alguna forma injusta con alguno. Es una competencia permanente. El jugador se saca y se pone solo, son las reglas”.

Heredia y el gol de la victoria

El goleador de la tarde también dejó sus sensaciones: “Estoy muy contento. Lo fui a festejar con los chicos. Es muy importante para mí porque no venía jugando. Es para ellos y para mi viejo, que me mira desde arriba”.

Por último, Leo se refirió a lo sucedido el día jueves por Copa Libertadores: “Fue algo injusta la eliminación. Los muchachos hicieron un gran trabajo. Un error nos dejó afuera, un sabor amargo, pero cambiamos la página y seguimos peleando”.

No descansa y piensa en el Bicho

Luego de la gran victoria contra Talleres de Córdoba en el estadio Jorge Luis Hirschi, con gol de Leonardo Heredia, el plantel profesional de Estudiantes de La Plata va a retornar a los entrenamientos hoy en el predio Mariano Mangano.

El grupo de jugadores se va a reunir desde las 10.30 en el Country Club de City Bell, donde van a empezar a poner la cabeza en el choque del jueves, contra Argentinos Juniors, desde las 21.30, en el estadio Diego Armando Maradona.

Allí, el cuerpo técnico comandado por Ricardo Zielinski va a empezar a evaluar el posible equipo en La Paternal, donde corre peligro la presencia del defensor central, Luciano Lollo, que sufrió una molestia muscular en el partido de ayer.

De esta manera, el León da vuelta la página.