Sigue la novela de Boca y Sebastián Villa

Sebastian Villa decidió intimar a Boca y sigue el conflicto legal por la salida del jugador de la institución.

Luego de recibir la condena en primera instancia a dos años y un mes de prision condicional por amenazas coactivas y lesiones leves agravadas por mediar violencia de género contra su ex pareja, Daniela Cortez, el club decidió que el colombiano no juegue más.

En tal momento, el jugador se fue a su país por su cuenta y desde allá intimó al club días más tarde sosteniendo que no se le otorgaban los derechos de seguir trabajando y por tal motivo de no ser así se consideraría libre. Sin embargo, desde Boca afirmaron que la decisión de partir fue de él y que tiene contrato vigente, por lo que le exigió retornar a los entrenamientos. Además, la postura agregó que no juega partidos oficiales por decisión del técnico.

Sin embargo, el conflicto tiene otro capítulo. Si bien Villa volvió a los ensayos, ahora envió una carta de documento en la que se considera jugador libre y que no volverá a entrenar.

Mientras tanto Boca busca que llegue una oferta para poder venderlo, pero en cuanto legal hasta podría demandar al futbolista ante la FIFA por no cumplir con sus obligaciones.