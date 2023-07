Rollheiser en la mira de varios equipos

El mercado de pases está que arde y, si bien Eduardo Domínguez afirmó que ahora no llegaría nadie ni se iría nadie de Estudiantes, Benjamín Rollheiser despertó interés en varios equipos, entre ellos, Boca.

Casualmente, o no, y a pocos días de que River haya presentado al delantero Facundo Colidio, surgido del Xeneize, como su segundo refuerzo, ahora se presentó un caso al inverso: desde Boca se contactaron con el futbolista con pasado en el Millonario, que lleva ocho goles y cinco asistencias en la temporada con el Pincha. Desde el lado de Boca afirman que Riquelme se contactó con el entorno del delantero de 23 años, aunque según pudo averiguar este diario, el jugador está cómodo en Estudiantes y no tiene intenciones de irse en el corto plazo.

Rollheiser, que se marchó libre de River tras no llegar a un acuerdo económico en la renovación de su contrato, considera que no es momento de salir del club albirrojo. Vale recordar que el ex-River se fue en malos términos del Millonario y en aquel momento contó: “Son negociaciones, obviamente el club siempre va a cuidar su patrimonio y el jugador defiende lo suyo. A medida que no llegábamos a un acuerdo, hablé con los dirigentes y con Marcelo Gallardo y ellos tomaron la determinación de marginarme del plantel profesional”. “Le tengo mucho respeto a River, no me quedó bronca. No me gustó la forma en que me fui del club, pero uno tiene que priorizar su futuro”, finalizó. Además, Rollheiser rechazó ofertas de Brasil y hoy por hoy seguirá en el equipo de Eduardo Dominguez.

Por otro lado, Estudiantes desestimó las ofertas de Racing por Leonardo Godoy por quien pretende una cifra cercana a los dos millones y medio de dólares por el 50 por ciento del pase, debido a que el resto lo posee talleres (40 por ciento), club en el cual el jugador estuvo entre 2016 y 2020, y Atlético Rafaela (10 por ciento). A su vez, habría equipos tanto de Brasil como de la Major League Soccer (MLS) interesados en Godoy.