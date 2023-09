Siguen las repercusiones de la salida de Kuyumchoglu

La salida de Fernando Kuyumchoglu de la Coordinación de las Divisiones Inferiores de Estudiantes despertó una gran polémica en el mundo albirrojo. Esto llevó al vicepresidente del club, Juan Sebastián Verón, a brindar declaraciones en el programa oficial.

“Se me ve poco en el día a día, pero sigo estando en el club. Una cosa es ir desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde como estuve siete años. La parte de juveniles es un área sensible porque tenés que estar en toda la jornada y ahí pasan un montón de cosas con los chicos y el staff técnico”, aseguró.

La bronca de la Brujita surgió luego de que Kuyumchoglu hubiera manifestado públicamente las diferencias con Federico Delucchi, uno de los hombres pertenecientes al grupo creado por Verón. Sobre esta situación señaló: “Cuando tomo la decisión de armar un grupo de gestión, trabajamos todos juntos en el proyecto y en el proceso. Hace un par de días, no sé por qué, el coordinador quiso intervenir y cambiar la manera de trabajar sin consensuarlo. Imponiendo ya no se trabaja más en el club. No hubo ningún problema personal”.

Finalmente, quedó rubricado cuál es el nuevo equipo que tendrá a Alejandro Sagesse a la cabeza. Lo conforman: Federico Delucchi (coordinador de Preparación Física y Ciencias del deporte), Facundo Tabares, (coordinador de Metodología y Estrategia), Juan Pablo García (Innovación del Deporte y Estudiantes Innova) y Sebastián Turner (coordinador de Educación y Deporte).