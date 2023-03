¿Sin generales para el clásico?

A pesar de que todavía faltan días para una nueva edición del clásico platense, desde la dirigencia de Gimnasia se encuentran trabajando en la logística y todo parece indicar de que no habrá venta de generales para el partido frente a Estudiantes. Con el objetivo de que no haya inconvenientes como sucedió en los últimos clásicos, como así también que los no socios se conviertan en asociados para tener un rédito económico, tanto al Lobo como a la Aprevide les parece la mejor opción para achicar el margen de incidentes.

Desde calle 4 a la brevedad comunicarán de manera oficial todo este tema, como así también cómo será el pago para aquellos nuevos socios o quienes se pongan al día.