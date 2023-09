Sosa frotó la lámpara y el Pincha ganó

Cortó la racha en un buen momento. Estudiantes de La Plata terminó con la serie de partidos sin poder ganar. Derrotó ayer a Newell’s en Rosario por la sexta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional y sumó por primera vez de a tres en lo que va del certamen doméstico. Los dirigidos por Eduardo Domínguez acumulaban ocho encuentros sin victorias en los 90 minutos (sin contar el 1-0 a favor con Corinthians que no evitó la derrota por penales). Ahora, llegan al derbi platense con Gimnasia del próximo domingo con una buena victoria que les permite tomar impulso en el torneo. José Sosa, la gran figura del partido que ingresó en el entretiempo por Javier Altamirano, convirtió el único tanto del encuentro.

El partido fue de trámite parejo, ambos queriendo ser protagonistas y contar con la mayor tenencia de pelota posible, sin embargo el juego de los dos no se pudo trasladar en ocasiones claras de gol. Un duelo de ida y vuelta que tuvo mejor a los del Pincha que a los de la Lepra. No obstante, en el complemento se iba a romper el cero.

El Principito apeló a su talento para sorprender a Lucas Hoyos con la ejecución de un tiro libre perfecto que enmudeció al Parque de la Independencia. Una conquista que sirvió para que el combinado liderado por Eduardo Domínguez consiga su primera victoria del certamen, mientras que el elenco del Gringo Heinze sumó su cuarta presentación sin alegrías.

En el final hubo suspenso por el grito agónico que estableció Guillermo Ortiz, quien se elevó en el área rival y envió la pelota al fondo de la red, ante la atenta mirada de Mariano Andújar. Una conquista propia del vóley, dado que el defensor convirtió con la mano y el VAR tuvo que intervenir para informarle a Facundo Tello la infracción del supuesto héroe leproso.

Fue llamativo que el árbitro no hubiera advertido la falta durante el partido, pero cuando observó las imágenes a través de los monitores, anuló el gol y confirmó el triunfo de Estudiantes. Los tres puntos se fueron para La Plata, justo en la previa del clásico con Gimnasia.

Altamirano salió golpeado y se podría perder el clásico

Estudiantes ganó en Rosario frente a Newell’s, aunque no todas fueron buenas noticias. Eduardo Domínguez debió meter mano en el equipo durante el entretiempo por un golpe que sufrió Javier Altamirano en una de sus rodillas. Inmediatamente se encendieron las alarmas en el cuerpo técnico del Pincha, no sólo porque no pudo seguir jugando, sino porque en una semana está el Clásico Platense frente a Gimnasia en uno y el chileno podría perdérselo.

El volante albirrojo fue uno de los futbolistas de mejor rendimiento ante la lepra, el que más intentó, el que logró romper líneas y el más claro en ofensiva. Sin embargo, en una de las jugadas en las que disputó la pelota, terminó sufriendo un fuerte golpe.

El choque en una de sus rodillas lo dejó tendido en el piso y minutos más tarde, después del entretiempo, no volvió al campo de juego y al ser reemplazado por José Sosa se terminó quedando en el banco de los suplentes. Con dificultades para caminar, según la imagen que tomó la señal que transmitió el partido, cuando se dirigió al banco visitante, Javier Altamirano vio el segundo tiempo con hielo en la rodilla. Cabe recordar que Estudiantes ya tiene varios jugadores fuera de las canchas por lesión y que, si bien recuperó a algunos otros, la mayoría llega sin ritmo de fútbol. Entre ellos, Leonardo Godoy y Mauro Boselli, quienes se sumaron a las últimas dos convocatorias pero que no están al 100% desde el ritmo futbolístico. Por otro lado, siguen al margen Zaid Romero y Guido Carrillo.

Rompió la racha adversa en Rosario

Estudiantes cortó la racha sin victorias en la Copa de la liga Profesional y además terminó con una seguidilla de encuentros sin poderle ganar a Newell’s en Rosario. El historial del Pincha jugando ante la lepra en el Parque Independencia se reduce a un total de 78 encuentros disputados, contando nuevamente todas las competencias. Durante ese total de enfrentamientos estudiantes está ostensiblemente debajo: ganó solamente 16 veces contra 45 de su rival, con 17 duelos empatados.

El Pincha llevaba ocho partidos sin conseguir victorias en sus visitas a Rosario, con cuatro empates y también cuatro derrotas. Su última victoria había sido el 7 de agosto de 2010, cuando se impuso 1-0 con gol de Juan Sebastián Verón en la primera fecha del torneo apertura que luego terminaría conquistando.