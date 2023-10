Superada la reprise, Celestial Filly buscará sumar una nueva victoria

Primavera a todo ritmo hípico, por eso hoy vuelve a levantarse el telón del teatro del turf del barrio Hipódromo, con un interesante programa de 11 actos entre las 14.30 y las 19.30. Los mismos le sirven de marco al momento culminante de la reunión que es el Clásico Eusonio C. Boni (1.100 mts.), una carrera reservada para potrancas nacidas desde el 1º de julio de 2020. Ocupa el quinto turno de la programación con un premio de $1.808.950 a la ganadora y la sola presencia de la veloz Celestial Filly se roba toda la atención.

Titular de siete triunfos en nueve presentaciones, los cuales los logró en serie hasta que tropezó en oportunidad del Gran Premio Jorge de Atucha (G I-1.500 mts.), donde se queda sin invicto. Pausa en su entrenamiento, le acortan el tiro y en su regreso escolta a Rosal del Rosedal. Insisten en el tiro corto y por cartilla, no debería tener contras. Igualmente, una verdad burrera dice que “las carreras para ganarlas, hay que correrlas. Por eso en la lista de rivales se anotan Key Tower, Keira y Winning Wind. Se viene un carrerón… ¡Hagan juego, señoras y señores!

1° Carrera - EVER PIZZI (2015) - Distancia 1.200 metros

1L 6L 0L 0S 1 BELLA AMANECIDA zc 6 55 BASCUÑAN RODRIGO D.

2L 9Z 8L 6L 2 LE DAME BLANCHE z 6 55 SALAZAR RAMIRO E.-4

8L 5L 6L 4L 3 REINA SIN TRONO z 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.

9P 8P 8P 1L 4 LOVELY TOUCH z 5 57 ASERITO RODRIGUEZ M.

5L 9L 7L 3L 5 LA ECOLOGA a 5 57 ROMAN JULIAN A.-3

0L 3L 1L 0L 6 MOST GIRL z 5 57 GONZALEZ ROQUE L.

8L 2L 4L 6L 7 AZUCAR TUCUMANA z 5 57 LOPEZ MARIANO J.

3L 7L 3L 8L 8 BUENA B zd 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

2° Carrera - GALOPIN (2° TURNO) - Distancia 1.200 metros

9S 9S 1 ANTIFAZ KID z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

7L 2 EVO DIEGO a 3 56 RAMALLO LAUTARO N.-3

9L 0L 9L 7L 3 TERREMOTO SIGF z 3 56 CACERES FRANKLIN D.-4

0L 9S 7L 8L 4 QUICK LUCKY z 3 56 SAEZ GASTON G.

5L 5 EL KANKA z 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

5L 6L 6L 6L 6 REO Y AMIGO z 3 56 LOPEZ MARIANO J.

6S 5L 3L 7 ANDROID a 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

4L 6L 9L 2L 8 DUTCH GANG z 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

3° Carrera - STRONG KEY (2020) - Distancia 1.400 metros

7S 3L 1L 3L 1 CHE BUFON z 4 57 BORDA GONZALO D.

2L 1L 1L 6L 2 TENGO FULL z 4 57 BALMACEDA LAUTARO E.

4L 8S 1L 6P 3 PUENTE DE NANTES z 4 57 VILLAGRA JUAN C.

2L 5L 1L 9L 4 ARMORY SHOW a 4 57 CABRERA ANIBAL J.

3L 1L 3L 8L 4a SUN SEIVER z 4 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

3L 1L 1L 7L 5 KAMBAI VERA t 4 57 RIVAROLA JUAN C.

4° Carrera - ADELINE - Distancia 1.300 metros

2L 2Z 1L 2Z 1 DIVERTIDISIMA z 6 57 PILIERO SERGIO A.

6L 9L 6L 3L 2 OSINAGA z 6 57 SINIANI EMILIANO F.

5L 0P 0P 6L 3 TERRA ETERNA a 6 57 PINTOS JUAN I.-4

3L 2L 6L 7L 4 GIA GIA a 6 57 CHAVES URBANO J.-3

3L 7L 8P 4L 4a TABULERA a 6 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

1L 5L 7L 0L 5 BETTY SINGS z 7 57 VALDEZ AGUSTINA B.-4

4L 4P 5L 2L 6 DULCE RAFAELA a 6 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

5° Carrera -CLASICO EUSONIO C. BONI (L) - Distancia 1.100 metros

2L 1L 1L 5L 1 KEIRA z 3 56 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

2P 1P 1L 2 WINNING WIND z 3 56 BORDA GONZALO D.

1P 6S 4L 1L 3 SILVER WAVE zc 3 56 BETANSOS HORACIO J.

1P 1L 7P 2L 4 CELESTIAL FILLY a 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

5L 3L 1L 3L 5 KEY TOWER z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

6° Carrera - WINEHOUSE (2014) - Distancia 1.000 metros

0L 5P 5L 3L 1 COCO FREUD z 7 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

8L 0L 8L 4L 2 SOY BRAVIO z 6 57 AGUIRRE FACUNDO S.

0L 7L 0L 3d 3 SUPER FUGAZ z 8 57 GIULIANO CAMPI MIS M-3

7L 0P 9L 3L 4 SEÑOR PELETERO z 7 57 BORDA GONZALO D.

0L 0L 0P 7L 5 ARRANTZALE a 6 57 RIVAROLA JUAN C.

0P 8L 4L 1L 6 JAI MALIK z 6 57 CACERES FRANKLIN D.-4

7° Carrera -VIRSHA - Distancia 1.400 metros

3P 2P 6P 5P 1 COOL BERRY z 6 54 ORTEGA PAVON EDUARDO

2L 1L 4L 4L 2 MAESTRILLA z 5 54 CHAVES URBANO J.-3

2L 3L 5L 4S 3 ZAPPING z 5 52 XX

7L 5P 8S 5P 4 SO PRA MIM z 5 54 BORDA GONZALO D.

6L 7P 9S 8L 5 ROCK IN DUBAI z 5 52 REYNOSO GUILLERMO S.-4

9S 5S 1S 5P 6 FUSIONADA a 5 54 XX

5S 0S 0P 1L 7 SEPAS NUNCA a 5 54 LAVIGNA FRANCISCO J.-2

5L 9S 5P 1L 8 BARLEY SUGAR a 5 54 SALAZAR RAMIRO E.-4

6L 3L 4L 3L 9 ESCUELA NACIONAL z 5 52 MARINHAS ANDREA S.

3P 2P 4S 5L 10 WOULD YOU LIKE z 6 56 VILLAGRA JUAN C.

8° Carrera - NICCOLA (2016) - Distancia 1.700 metros

4L 5L 5L 7L 1 BERMELLO z 5 57 ARIAS DANIEL E.

0L 5T 2d 7L 2 GRAN SAVOIR z 5 57 AGUIRRE WALTER A.

6L 8L 6L 4L 3 PATRICIO SPROUT a 5 57 SINIANI EMILIANO F.

6P 2L 9S 0L 4 LE FRONT z 5 57 GARCIA TIAGO-4

4L 5L 7L 3L 5 HAPPY CHUCK z 7 55 FERNANDEZ LUIS M.

0S 1L 5P 6S 6 CITY SIX z 5 57 MATURAN WALTER R.

2L 7P 9P 9L 7 UNICO TALENTOSO z 5 57 COLASSO LAUREANO V.-4

2S 4S 5S 8P 8 INMATE z 7 55 VILLAGRA JUAN C.

3L 4P 5P 1L 9 ADORADO POINT z 5 57 CABRERA ANIBAL J.

3L 1L 4L 5L 10 CANDY MERRY a 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

3P 6S 9P 6L 11 MAESTRO DE TANGOz 5 57 XX

9° Carrera - LADY HUSSY (2011) - Distancia 1.000 metros

8L 6L 2L 1 RADIO AFICIONADO t 4 57 DIESTRA PEDRO E.

0L 3L 5L 2L 2 AFORTUNADO GALAN a 4 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

6S 9P 3 ENTREVERADO zc 4 57 XX

5L 8L 2L 5L 4 NAIPE FINO z 4 57 GONZALEZ JOSE N.

0S 0S 0P 5 GRAN MARSHALL zc 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

0L 0L 6 ESPIRITU LEGIONARIOz 4 57 PINTOS JUAN I.-4

2S 8S 7P 3L 7 ANGIOLO BRAVO z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

5L 7L 6L 6L 8 POMPEYO z 4 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

0L 9L 8L 4L 9 FURIOSO TRIBUNAL a 4 57 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

6L 2L 10 AFFIRMED JOHAN z 4 57 RONCOLI ORLANDO P.

0L 6P 7L 8L 11 ALPINO REAL z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

9L 0L 12 ICY KATO z 4 57 GOMEZ DARIO R.

10° Carrera - HAYA (2° TURNO) - Distancia 1.400 metros

9L 9T 5P 3L 1 BEAUTY DANCE z 4 57 XX

0L 4L 5L 6L 2 FARAONA IN YOU z 4 57 AGUIRRE WALTER A.

2L 3L 7P 9L 3 MME ALMA z 4 57 FERREYRA MATIAS N.

8L 0L 6L 8L 4 JUNGLE DEVIL z 4 57 GARCIA TIAGO-4

4L 5L 8P 3P 5 DISTINGUIDA EVA z 4 57 RAMALLO LAUTARO N.-3

6S 4P 8S 7L 6 LA PEROLA a 4 57 VILLAGRA JUAN C.

7L 0L 9L 8L 7 ASOMBRADA VEGA z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

0L 7L 9L 7L 8 BONITA FELI z 4 57 GOMEZ DARIO R.

7P 3S 2P 5P 9 QUIARA z 4 57 XX

11° Carrera SPEECHER EMPER (2010) - Distancia 1.200 metros

Debuta 1 GLORIOSO LIO z 5 57 SAEZ GASTON G.

4L 5L 0L 6L 2 MARCHANTE z 5 57 FERREYRA MATIAS N.

2d 3L 5L 6L 3 SOL VALIOSO z 6 55 ARIAS DANIEL E.

8L 6L 3L 5L 4 SEATTLE HOPE zd 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

7L 5L 3L 5 MUSIQUEIRO JOHAN z 5 57 DIESTRA PEDRO E.

6Z 0L 5L 7d 6 MANDATO COSMICO t 5 57 YALET JORGE R.(H)-2

8L 9L 9L 9L 7 VEGA OPTIMISTA zc 5 57 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

9L 8L 0L 0L 8 OJO LLUVIOSO zc 6 55 XX

5L 0L 9L 0L 9 DONT HALLOWEEN z 6 55 JURI FABIAN R.

0L 8L 10 GRIZZLY MAN a 5 57 LA PALMA MARTIN A.

5L 3L 7L 0L 11 SELVAGEN a 6 55 RIVAROLA JUAN C.

Candidatos para esta tarde

1ra.) 7 – 5 – 8

2da.) 7 – 8 – 5

3ra.) 3 – 1 - 2

4ta.) 6 – 1 – 2

5ta.) 4 – 5 - 1

6ta.) 4 – 1 - 2

7ma.) 10 – 3 – 8

8va.) 8 – 10 - 5

9na.) 1 – 10 – 7

10a.) 9 – 5 – 1

11a.) 5 – 4 – 3 –