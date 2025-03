TC: Chapur se quedó con la victoria en la última vuelta en El Calafate

Cuántas veces habrá soñado en su querida Córdoba con este día. Es que Facundo Chapur (Torino), una figura reconocida del automovilismo argentino desde hace más de una década, no hizo el mismo camino que la mayoría para llegar al Turismo Carretera. Él arrancó en otras categorías, haciéndose fuerte en el TC2000, y muchos años después decidió sumarse a la escalera. Primero fue el TC Mouras, consiguiendo el ascenso; luego el TC Pista, volviendo a probar su calidad, y finalmente el TC, que este domingo, en El Calafate, lo vio triunfar por primera vez y explotar de alegría dentro del auto. Y de manera épica. Completaron el podio Juan Martín Trucco (Dodge) y Santiago Mangoni (Chevrolet).

Cuando se arrimó a la cola del Challenger, el cordobés de 31 años no se despegó más. Pasaron los pace cars y hubo trompas asomadas que podrían haber causado estragos (Trucco frenaba en las curvas para que le pusieran algo de presión a su perseguidor), pero no había manera de desenchufarlo. Y en la última vuelta, después de un auto de seguridad agónico, se dio el zarpazo: la tijera, que tantas veces había sido intentada y no terminaba de cortar, se hizo presente para que Chapur volara hacia la cima y todo el Di Meglio Motorsport se quedara masticando bronca.

Nuevo duelo entre Canapino y Trosset

La final de la segunda fecha del Turismo Carretera dejó una polémica protagonizada por Nicolás Trosset y Agustín Canapino, ya que un toque entre ambos produjo la rotura de puerta y despiste del “Titán”.

En dialogo con Carburando, “Niki” explicó como fue la situación: “No lo toco, se queda sin carga. Viene con la puerta atrás, se le infla atrás. Es parecido a lo que le pasó a Werner el año pasado. Se le cortó la vena de aire, es lo que busco la categoría que sorprendan los cambios aerodinámicos. Él pensó que lo había tocado, tenemos una relación, pero más allá de eso hay una ley, y en una curva de quinta no se juega. Es muy fina la maniobra, pero estoy tranquilo”.

Principales posiciones de la carrera

1-Chapur (Torino)

2-Trucco (Dodge)

3-Mangoni (Chevrolet)

4-Santero (Ford)

5-Urcera (Ford)

6-Lambiris (Ford)

7-Craparo (Dodge)

8-Werner (Ford)

9-Palazzo (Toyota)

10-Trosset (Ford)