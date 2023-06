Estudiantes ganó y, luego del contundente triunfo por 5 a 2 ante Barracas Central, Eduar­do Domínguez brindó una conferencia de prensa y analizó los tres puntos conseguidos.

“Si nos quedamos con lo que produjo el equipo ofensivamente fue el mejor partido del ciclo. Claramente defensivamente no fuimos lo fuertes que solemos ser, hay que seguir mejorando cosas”, valoró el DT. Además agregó: “Nos propusimos que de local teníamos que hacernos fuertes para darle seguridad al hincha. Creo que lo estamos haciendo bien. Tenemos que seguir por este camino”. Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de pelear el campeonato con River y la chance de acceder a octavos de Sudamericana, confesó: “Lo tomamos con tranquilidad, sabiendo que es largo. A partir de mañana pensaremos en el próximo partido. Definimos una parte de la primera fase de la Sudamericana. El equipo se siente bien”. En otro orden de cosas, se refirió al gran nivel de algunos futbolistas del Pincha y destacó: “Los jugadores mostraron jerarquía individual en esos momentos calientes. Estuvieron fríos, certeros. El del Corcho me gustó por la jugada, pero el de Benja fue de otro partido. Ellos ponen todo su potencial al servicio del equipo. Eso es lo que me da tranquilidad y satisfacción, se corren los egos personales y se pone por encima al equipo”.

Haciendo referencia a la unidad del grupo, contó la importancia de Piatti para el plantel: “Lo vemos entrenar y recuperarse como si fuera un chico que está por debutar en primera, y estamos hablando de Pablo Piatti. Ese entusiasmo nos lo transmite a los demás”.

“Tenemos que pensar partido a partido sabiendo que siempre va a depender de nosotros, veremos cómo llegamos al sprint final. Este grupo tiene jugadores que fueron campeones y saben de qué se trata, ellos saben que no podemos adelantarnos”, expresó el Barba.

Por último, destacó: “José (Sosa) tendrá la felicidad de volver a convertir en este estadio y completar 90 minutos. Él es importante para el grupo y si está bien nos contagia a todos”.

El Príncipe logró convertir su primer gol desde el regreso a Estudiantes en agosto del 2022. El jugador de 37 años surgió de las inferiores del conjunto platense; con el que se consagró campeón del Torneo Apertura 2006, convirtiendo un golazo incluso en el desempate contra Boca. En 2007 emigró al fútbol europeo para jugar en el Bayern Múnich. Y en 2010 tuvo otro breve paso por Estudiantes pero regresó al Viejo Continente.

Sosa: “El gol me da tranquilidad”

“El gol me da tranquilidad. No es que hoy esté en una posición en que tenga que ser el goleador del equipo, eso está claro. El equipo ayuda a que yo me vaya sintiendo cómodo y, como dijo Eduardo, a que trate de entender la posición y ser más paciente. Porque a mí me gusta tener la pelota, pero hay que ocupar los espacios como hicimos hoy, para que otro lo agarre en el inicio de la jugada y terminar en gol”, dijo José Sosa acerca de su tanto, el primero que anota en este 2023.

Acerca de su nivel y la continuidad, el 7 albirrojo dijo: “Todos necesitamos de partidos. No tuvimos el arranque que queríamos de temporada. Me tocó estar afuera varios partidos.Tanto a mí como a cualquiera le hubiera costado, es cuestión de confianza”.

“Soy paciente, vengo a aportar lo mío, me siento bien. El equipo está bien, tenemos como organizador a Corcho. Hay mucho sacrificio y respeto por mi persona, pero yo me exijo mucho para estar a la altura de mis compañeros y eso trato de demostrar en cada partido”.

El Pincha sigue prendido arriba y Sosa le dice a los hinchas:“Para conseguir cosas siempre hay que soñar. Hubo mucha expectativa del club y la gente en el arranque, y se notaba que podíamos más. De a poco vamos construyendo algo y ese es el camino”.

“Es un campeonato muy largo, con muchos partidos. Y a la vez el torneo es irregular y nosotros tratamos de mantenernos y ser fuertes. Hoy arrancamos perdiendo a los dos minutos y nuestra mentalidad demostró que lo pudimos levantar y estamos bien”, cerró.