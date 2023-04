Tenis: Del Potro sueña con estar en US Open 2023

Juan Martín Del Potro irá en busca de volver al circuito. La idea de su retorno comenzó en diciembre durante el Mundial de Catar, cuando la Torre de Tandil aseguró que si “Argentina ganaba el Mundial iba a tratar de jugar el US Open”. Ahora, tras la consagración de la albiceleste, él quiere cumplir con su palabra.

“Mi objetivo es estar listo para jugar un partido oficial en el torneo. No sé si estaré al ciento por ciento o no pero, al menos, si mi último partido de tenis tiene que ser este año, quiero que sea en el US Open”, dijo Del Potro y continuó: “Trabajaré duro por última vez, quizá, en mi carrera, y luego nunca se sabe. Dios decidirá si estoy listo o no”.

Su preparación para ir en busca de jugar el US Open 2023 está siendo llevada a cabo de la mano de Duglas Cordero, que ya ha trabajado con reconocidos tenistas como Dominic Thiem y Fabio Fognini. Además, fue el propio preparador cubano el que posteó una foto junto al argentino mostrado el entrenamiento.