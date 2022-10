Tenis: Djokovic jugará la final del Astana Open

El serbio Novak Djokovic alcanzó ayer la final del Astana Open ante la retirada de Daniil Medvedev por una lesión en la pierna.

La retirada del ruso se produjo después de que Djokovic cerrara un dramático tie-break para igualar el partido con 4-6, 7-6 (6). Fue un final inesperado en un partido con trazas de convertirse en uno de los encuentros del año en el ATP Tour, con ambos jugadores rayando un alto nivel en su 11º choque directo en el circuito.

“Espero que la lesión no sea grave”, indicó Djokovic. “Conozco a Daniil, es un gran tipo. Es un luchador, un gran competidor. No se retiraría de un partido si no sintiera que puede continuar o agravar una lesión. Me ha dicho que sintió un tirón en el aductor de la pierna”.

El serbio, que viene de ganar el torneo de Tel Aviv en una temporada en la que no pudo jugar varios torneos por no estar vacunado contra el coronavirus, buscará hoy en Astana su 90° trofeo ATP. De lograrlo, se convertirá en uno de los cinco tenistas en levantar más títulos en el circuito en la Era Abierta. Los otros son Rafael Nadal (92), Ivan Lendl (94), Roger Federer (103) y Jimmy Connors (109).

Djokovic, campeón de 20 Grand Slam, quiere seguir escalando en la carrera para entrar en las Nitto ATP Finals. Tendrá como rival en la final al griego Stefanos Tsitsipas (6°), que en su semifinal superó al ruso Andrey Rublev (9°) por 4-6, 6-4 y 6-3. El historial entre los finalistas favorece a Nole por 7-2.

Thiago Tirante debuta en el Challenger de Río

El joven tenista platense ya conoce a su rival para el primer partido del Challenger de Río de Janerio que comenzará mañana en Brasil. Tirante se enfrentará a su compatriota Juan Bautista Torres en el duelo perteneciente a la primera ronda.