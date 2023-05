Tenis: Etcheverry se enfrentará ante Djokovic en Roma

Tomás Etcheverry alcanzó uno de sus máximos sueños, lograr disputar un partido profesional ante el serbio y número 1 del mundo, Novak Djokovic.

El joven tenista nacido en la ciudad de La Plata avanzó ayer a la segunda ronda del torneo Masters 1000 de Roma y tendrá la posibilidad de cumplir con su mayor desafío profesional mañana ya que su rival en la siguiente fase será el serbio “Nole”, un ejemplo a seguir para “Retu” cuando recién comenzaba a desandar su camino en el circuito de la ATP.

En su debut en el Masters 1000 de Roma, Etcheverry se impuso 7-6 (7) y 6-3 al juvenil francés Luca van Assche en dos horas y cinco minutos. El argentino, ubicado en el puesto 61 del ranking mundial, hizo pesar su mayor experiencia en los momentos decisivos del encuentro para quedarse con la victoria en un duelo muy cerrado y con muchos quiebres de servicio por ambos lados.

El tenista albiceleste consiguió su victoria nº 18 de la temporada en 30 partidos disputados, aunque ninguno de estos se compara con el desafío que tendrá en la segunda ronda del certamen cuando se mida ante Djokovic.

Si bien Etcheverry ya sabe lo que es jugar con tenistas de grandísimo nivel como Jannik Sinner (8º), Karen Khachanov (11º), Andy Murray (42º) o Frances Tiafoe (12º), el enfrentarse ante el actual líder del escalafón mundial y uno de los máximos ganadores de torneos de Grand Slam le da un sabor especial.

En tanto, el serbio no está pasando por su mejor momento. Si bien cosechó en este 2023 el Abierto de Australia y el ATP 250 de Adelaida, sus últimas dos apariciones dejaron mucho que desear. Dos derrotas en sus últimos cuatro partidos (vs. Musetti en Monte-Carlo y vs. Lajovic en Banja Luka), lo que le da la esperanza al joven platense de cumplir uno de sus grandes sueños, vencer a la bestia serbia.

En tanto, el otro argentino, Sebastián Báez también avanzó a la siguiente ronda, en cambio Pedro Cachín, Juan Manuel Cerúndolo y Nadia Podoroska se despidieron rápido del Foro itálico.