Tenis: Etcheverry y Tirante fueron eliminados en Santo Domingo

En la jornada de ayer, los tenistas oriundos de la ciudad de La Plata fueron eliminados en el torneo disputado en la capital de República Dominicana.

En primer lugar, Tomás Etcheverry no pudo con su compatriota Pedro Cachín y quedó en la antesala de una nueva final al ser derrotado en la instancia de semifinales del Challenger de Santo Domingo por 4-6, 7-6 y

6-4. Con este resultado, el cordobés Cachín ratificó su gran presente logrando ubicarse en la posición 75 del ranking mundial y jugará así su séptima final del año.

En segundo lugar, el joven Thiago Tirante, número 170 del mundo, no pudo alcanzar la instancia de semifinales ya que fue derrotado por el colombiano Daniel Galán. Este se impuso por 6-3 y 7-6 en los cuartos de final de Santo Domingo.

Polémicas en la previa del US Open

A poco más de una semana para el arranque del Abierto de Estados Unidos, cuarto y ultimo Grand Slam de la temporada, se generó una polémica respecto a las pelotas distintas que usan las mujeres y que llevó a un reclamo de las referentes.

La tenista polaca Swiatek, número uno del mundo, lamentó que las pelotas usadas en el tenis femenino, al ser más ligeras, son mucho más difíciles de controlar y “vuelan de forma absurda”.

“Honestamente no me gustan. Ahora tenemos un juego muy potente, no es como hace 10 años, cuando, excepto Serena (Williams), las chicas jugaban un tenis más lento”, afirmó Swiatek en una conferencia de prensa realizada en Cincinnati, el último torneo 1.000 antes de que comience el Abierto de Estados Unidos.