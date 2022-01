Tenis: Nadal, a paso firme en busca del torneo

El español Rafael Nadal, número 5 del ranking mundial, se clasificó para la tercera rueda del Australian Open tras vencer sin problemas al alemán Yannick Hanfmann (126°) en tres sets, 6-2, 6-3 y 6-4 en Melbourne.

Rafa se mostró muy sólido físicamente en un partido que duró 2 horas y 42 minutos. El manacorí tuvo 30 tiros ganadores contra 26 errores propios, además de que necesitó cinco match points para concluir el juego.

El tenista de 35 años habló tras el triunfo y se refirió a su próximo rival el ruso Karen Khachanov (30°) en busca del pase a los octavos de final del certamen: “Me va a venir un rival de mucha entidad si todo va como parece y tengo que estar preparado. Lo que celebro es que estoy otra vez compitiendo más o menos bien. En los dos primeros partidos no he perdido el saque. A mi modo de ver, el primer set ha sido muy duro. Hay que ver el vaso medio lleno porque hay muchas cosas que merecen que lo veamos así. Sé que no estoy aún cerca de mi máximo, pero el viernes (mañana) voy a estar en la cancha y poco a poco espero ir moviéndome mejor, encontrando mis posiciones y mis automatismos en pista. Entender cuándo tengo que pegar unos golpes y cuándo tengo que pegar otros”.

Por otro lado, al cierre de esta edición se encontraba disputando su partido el argentino mejor clasificado, Diego Schwartzman. El Peque luchaba ante el tenista local Christopher O’Connell, quien lo venció en el primer set por 7-6 (6). El preclasificado número 13 tuvo la posibilidad de cerrar la primera manga a su favor cuando sacaba

5-4 pero la respuesta del australiano doblegó su oportunidad.

Al cierre del encuentro de Schwartzman, el joven Sebastián Báez debía enfrentar al griego Stefanos Tsitsipas.