Teté González: “El equipo se midió ante distintos rivales y siempre responde”

Gimnasia sufrió una dura derrota como local, no tanto por el resultado ni el rival, sino por el trámite del partido y el contexto. Luego del encuentro ante River, Esteban González habló en conferencia de prensa en lugar de Leonardo Madelón. Cabe destacar que el entrenador albiazul fue expulsado por Lamolina luego de la polémica en el final.

“No hay tiempo para lamentos. El foco está puesto en buscar nuestro objetivo. Es difícil y desgastante, pero tendremos otra final importantísima la fecha que viene. Cuando nos tocó ir en desventaja los pusimos en apuro nuevamente, estamos muy conformes con lo hecho, hicimos un muy buen partido ante un gran rival”, comentó Tete González.

En este sentido, el ayudante de campo albiazul agregó: “Tenemos un equipo con claridad conceptual y competitivo, y hoy incluso ante uno de los mejores creíamos que lo podíamos resolver. Tenemos la convicción que tenemos que hacer partidos de este nivel. Estamos muy contentos con lo que el equipo nos viene dando. Sabíamos de la capacidad de recambio de River, encontraron el gol en pelota parada, que nos duele, porque creemos que puede ser evitable. El segundo gol de Rondón fue un golazo. El equipo se ha medido con distintos equipos y siempre responde”.

Por último, Tete habló de la lucha por la permanencia: “Leo Madelón tiene una gran dificultad a la hora de armar el 11 porque todos están bien. Cuando llegamos, en algunas posiciones no sabía a quién poner. Y hoy, todos están y trabajan bien. Nos cuesta armar el equipo y los convocados. El foco está puesto para que en los últimos días de noviembre podamos darnos ese merecido abrazo que signifique el objetivo cumplido, que es el de la permanencia”.

Saravia habló sobre el arbitraje

El volante tripero habló sobre el trámite del partido y también le dedicó una palabras al trabajo de Nicolás Lamolina: “Yo no veo si es mano o no. Quiero creer que, si no la fueron a revisar, es porque el VAR habrá dicho que no era”.

Sobre su momento personal y lo que viene, Saravia comentó: “Cada vez me siento mejor y con más confianza. Noto que acá hay más espacios para jugar que en Uruguay y le voy agarrando la mano a eso. La jerarquía es así, los equipos grandes tienen una o dos y te la mandan a guardar. Pero tenemos que levantar la cabeza y seguir. Sabemos que son todas finales las que vienen y hay que meterle”.

De Blasis y la bronca por la derrota

Uno de los jugadores que dialogó con la prensa en zona mixta fue Pablo De Blasis. El volante, emblema y referente del equipo, volvió a jugar otro gran partido pero se fue con bronca por el resultado. “Un poco de bronca porque nos quedamos sin nada. El esfuerzo que hicimos quedó en vano pero ya tenemos que pensar en lo que sigue. Una pena no haber podido convertir otro gol en el primer tiempo porque de adentro dio la sensación de que se jugó más cerca del área de ellos. En el segundo estaba controlado y da bronca que te empaten de pelota parada”, comentó De Blasis.

Por último, el 10 albiazul se refirió a la lucha por la permanencia: “Nos deja tranquilos que el equipo viene manteniendo una línea. Pese a muchas situaciones, estamos siguiendo bien una línea que nos acerca a conseguir puntos. Hay que seguir por ahí. Esta pelea es difícil, los de abajo están ganando. Pero dependemos de nosotros. Cada partido es una final y hay que prepararse ahora para la del viernes”.